Autumn Leaves 2025: autunno in jazz all’Università delle LiberEtà di Udine

L’Associazione culturale Euritmica – impegnata nella diffusione e valorizzazione della musica jazz in Friuli Venezia Giulia, dei suoi interpreti e dei nuovi talenti emergenti – e l’UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ DEL FVG, Centro Internazionale di Educazione Permanente, punto di riferimento per l’attività concertistica giovanile cittadina, si impegnano per una progettualità comune: nel mese di ottobre, la sala convegni della LiberEtà (via Caltanissetta, 35 a Udine) ospiterà la rassegna Autumn leaves: quattro appuntamenti a ingresso gratuito dedicati al jazz, alle sue origini e alle sue contaminazioni.

​

A inaugurare la rassegna, sabato 4 ottobre alle 18:00, sarà Claudio Cojaniz, che dopo aver esplorato il blues, Duke Ellington e Thelonious Monk, torna all’Africa, ovvero alle radici del jazz: African piano si presenta come un suggestivo viaggio attraverso le diverse tradizioni musicali africane, rivisitate con l’originale creatività di un improvvisatore del nostro tempo. In modo originale, tra nenie materne ed infantili, evocazioni di blues astrali e danze rituali, il concerto celebra questa grande e variegata cultura, con rispetto, ne trae ispirazione e la reinterpreta.

​La rassegna prosegue sabato 11 ottobre alle 18:00 con Mauro Costantini, musicista eclettico, in possesso di una solida preparazione di impronta classica, è una delle punte di diamante del jazz friulano. Pianista, compositore e arrangiatore di vaglia, è apprezzatissimo a livello regionale e nazionale con innumerevoli collaborazion. Nel 2016, grazie alla collaborazione fra la Comunità Piergiorgio Onlus e l’istituto Vivaldi, ha contribuito all’ideazione e alla realizzazione dell’evento annuale intitolato Musica senza un Senso, contenitore che ospita performance artistiche e momenti di confronto, aventi quali denominatori comuni la musica e la disabilità neurosensoriale.

​Il terzo appuntamento, sabato 18 ottobre alle 18:00, vede protagonisti Michele Pirona e Marina Bargone, duo chitarra e voce, che ha al suo attivo una brillante carriera concertistica.

Il repertorio proposto contempla alcune delle canzoni più suggestive del panorama jazz e rock riarrangiate in chiave acustica. Nel 2022, Michele Pirona è stato eletto miglior chitarrista acustico italiano dall’Adgpa, prestigiosa accademia italo-francese. Marina Bargone, è una cantante versatile, capace di affrontare vari generi musicali.

​A chiudere la rassegna, sabato 25 ottobre alla 18:00, il piano e voce di Michela Franceschina, una giovane autrice friulana, forte di un eccezionale timbro vocale e di una solida preparazione musicale. Accanto alla passione per il pianoforte e l’insegnamento coltiva quella per il canto moderno: ha studiato con Lorena Favot, Joe Pisto e Tony Bungaro.

Fa parte del Trio Kalliope, gruppo vocale nato nel 2010 con l’idea di dimostrare le potenzialità della voce e del canto.

​I concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; per informazioni e prenotazioni liebereta@libereta-fvg.it.