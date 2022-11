Autunno in Borgo Stazione: iniziativa per “contribuire a cambiare l’immaginario collettivo”

L’iniziativa culturale Autunno in Borgo Stazione 2022, promossa da Time For Africa in collaborazione con le associazioni presenti nell’omonimo quartiere, vuole contribuire a cambiare l’immaginario collettivo riferito a questa porzione di città. Il quartiere da troppo tempo viene “criminalizzato” e oggetto di “bullismo” istituzionale attraverso la politica securitaria che ha investito, negli ultimi quattro anni, 1.200.000 euro per la sicurezza e 0 zero euro per attività culturali. Da tempo sosteniamo la necessità di un cambio di rotta mettendo al centro la cultura che potrebbe contribuire, in modo più efficace e produttivo, allo sviluppo della coesione sociale, valorizzando le diversità con conseguente beneficio per la convivenza civica. Nessuno disconosce l’importanza di vivere con tranquillità e in sicurezza il proprio quartiere ma, dopo l’evidente fallimento di queste politiche, è necessario cambiare passo. Per questo e per il secondo anno consecutivo abbiamo promosso l’iniziativa “Autunno in Borgo Stazione”, organizzando tutta una serie di iniziative ed eventi culturali per contribuire a cambiare la narrativa del quartiere. Le iniziative di ottobre si sono concluse con il successo del concerto jazz “Marko Cepak Quartet” che abbiamo fatto emigrare nella parrocchia di Via Riccardo di Giusto, altro quartiere dimenticato, solo perché in Borgo Stazione non ci sono spazi fruibili per queste attività. Riprendiamo le attività mercoledì 2 novembre alle ore 18:30 con la conferenza/dibattito l’Africa di Pasolini. Giovedì 10 novembre, nella sala Tarantelli della Cisl di via Percoto e in collaborazione con FNP Cisl di Udine e Anteas, con inizio alle ore 18:30 saranno presentate “ Idee per lo sviluppo e il consolidamento della coesione sociale del quartiere”. Proposte emerse dal dibattito e confronto tra cittadini e associazioni di Borgo Stazione. Tra novembre e dicembre sono previsti dieci appuntamenti più tre iniziative straordinarie tra cui incontro con Nico Piro ed Elena Pasquini dedicato ai temi della Pace. Concluderemo le attività il 21 dicembre con il coro gospel delle chiese africane di Udine lungo le strade del borgo.

