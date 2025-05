Avs al presidio sindacale con i lavoratori di e-distribuzione (gruppo Enel)

“Questa mattina come Alleanza e Verdi Sinistra Possibile, si legge in una nota, eravamo in presidio con i lavoratori e le lavoratrici di e-distribuzione (gruppo Enel) per lo sciopero indetto da Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil. La revisione dell’orario di lavoro applicata unilateralmente da e-distribuzione ha comportato – come spiegano le rappresentanze sindacali – un peggioramento della qualità della vita di lavoratori e lavoratrici, modificando reperibilità, riposi e sostituzioni. Il settore del servizio elettrico nazionale è cruciale per il presente e il futuro del nostro Paese ed è tenuto in piedi da chi vi lavora.

È concreto il pericolo che anche in questo settore ci sia uno smantellamento e un affidamento in appalto dei servizi. Per questo ribadiamo l’importanza di votare #5Sì ai referendum, in particolare per quanto riguarda il quesito che, estendendo la responsabilità solidale alle aziende madri, si prefigge di contrastare l’esternalizzazione selvaggia dei servizi e la maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.”

Andrea Di Lenardo – Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Possibile a Udine

Emanuel Oian – Responsabile lavoro Sinistra Italiana / AVS