Avs: Ciriani non banalizzi transizione ecologica

“Né Trump né Ciriani hanno ragione sui cambiamenti climatici. Non sono in discussione, decenni di studi ormai sono concordi, la scienza è chiara. Agenzie dell’ONU, internazionali, europee, Ciriani trova tutto scritto nero su bianco.

L’Europa può diventare campione mondiale nelle politiche climatiche se non ascolta le sirene di dilazionare, di sminuire, di “dare la colpa agli altri”.

Non ci soffermiamo sul cumulato delle emissioni negli ultimi due secoli per trovare i principali responsabili del surriscaldamento globale, non ci soffermiamo sulle esternalizzazioni produttive degli ultimi decenni che hanno depauperato il sistema produttivo e buttato vantaggi su produzioni strategiche (moduli fotovoltaici, auto elettriche).

Ci soffermiamo sui danni sanitari. ambientali, economici, di occupazione. Solo quest’anno in Europa si stimano prudenzialmente 43 miliardi di Euro di danni a breve termine da eventi atmosferici, senza tenere conto di quelli a lungo termine sempre più elevati. Sui morti causati dalle ondate di calore lasciamo a Ciriani la ricerca.

Non intervenire rapidamente è un danno enorme all’economia, alla vita delle persone. Invece di inseguire Trump e le sue idiozie, l’Europa può diventare campione della nuova industria, facendo da traino e coinvolgendo positivamente la Cina.