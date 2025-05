AVS: La scuola non crei solo opportunità lavorative, ma sociali

“Tutto ciò che riguarda il mondo della formazione scolastica ha delle ricadute importanti sulla vita e sulle questioni sociali ed economiche dei nostri ragazzi e ragazze, ma non solo. Il sistema scolastico non può essere visto solo come un passaggio necessario e unico per l’approdo al mondo del lavoro, ma un percorso di conoscenza e coscienza di un pensiero universalistico, oltreché pragmatico, che formi le donne e gli uomini di domani.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione in VI Commissione degli <<Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale>>. “Che oggi si evidenzi la necessità di un aiuto e di un supporto anche psicologico e di sviluppo del benessere dei nostri studenti conferma la bontà di quanto stiamo portando avanti da tempo in ogni istituzione. C’è la fattiva necessità e bisogno di aiutare nella crescita e nella ricerca di un equilibrio – prosegue l’esponente Rosso Verde – che conduca verso una società che non deve lasciare indietro nessuno e deve essere fornito non solo a chi esprime e esterna delle difficoltà, ma deve essere funzionale alla prevenzione e alla sicurezza che poi, successivamente, verrà spesa nel mondo del lavoro. Pertanto fiducia, collaborazione, supporto e aspettative devono provenire dalle aule per permettere ai e alle giovani di oggi di cogliere e scegliere il meglio senza doverlo ricercare fuori dalla Regione il cui volano positivo possa essere quindi riverberato in una società in forte difficoltà di identità, di inclusione, di partecipazione e di crescita collettiva.” E conclude Pellegrino “Evidentemente il rapporto scuola-lavoro non solo non è attraente, ma allontana chi preferisce quindi cercare altrove quelle scarse e avere opportunità offerte in FVG.”