AVS-Possibile: Le ragioni del NO al referendum costituzionale. Sabato evento a Udine

Questo sabato, 7 marzo, presso il Salone del Popolo del municipio di Udine si terrà l’evento dal titolo “Le ragioni del no al referendum costituzionale”, organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e dal comitato referendario Società civile per il no al referendum costituzionale.

Quale rapporto tra giustizia, Costituzione e democrazia? Questi i temi che verranno discussi, argomentando le ragioni dell’invito a votare no i prossimi 22 e 23 marzo, per la difesa dei diritti del cittadino e per l’autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo.

Dopo una presentazione di Roberto Cocchi (segretario di Sinistra Italiana Udine) in apertura al convegno, se ne discuterà ascoltando le voci tanto dell’avvocatura quanto della magistratura, e nello specifico con la prof.ssa Roberta Nunin (docente di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Trieste), con l’avv. Roberto Paviotti e con il dott. Roberto Rossi (magistrato della Procura di Bari).

Conclude Serena Pellegrino (consigliera regionale Alleanza Verdi e Sinistra) e modera Andrea Di Lenardo (capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile in Consiglio comunale a Udine).