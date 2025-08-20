Avventura al buio alla riserva naturale di Cornino: sabato “notte da gufi”, alla scoperta del mondo dei rapaci

Nel buio tra i rapaci e le creature notturne, per esplorare il bosco nell’oscurità e scoprirne i segreti: torna, a grande richiesta, la “Notte da gufi per bambini coraggiosi”, speciale avventura che verrà proposta alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino sabato 23 agosto. Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare al numero 0427 808526 o con mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. Il ritrovo è fissato alle 20, al Centro visite: l’esperienza durerà un paio d’ore. Sono consigliati abbigliamento a strati, scarpe da trekking, lampada frontale o torcia e scorta d’acqua.

A guidare i partecipanti saranno gli esperti della Coop Pavees, presieduta da Luca Sicuro, che illustreranno ai giovanissimi escursionisti (età indicata 6-10 anni) i segreti, le caratteristiche le suggestioni dell’affascinante “popolo” della notte: si imparerà a riconoscere i richiami dei rapaci che sorvolano la Riserva, a cominciare dal “re gufo”, e le loro abitudini. Nelle precedenti edizioni l’esperienza aveva sempre raccolto un grande successo: l’auspicio è che «anche stavolta le adesioni siano tante ed entusiastiche», commenta il vicesindaco di Forgaria con delega alla Riserva di Cornino Luigino Ingrassi, ricordando come la ricca programmazione annuale sia studiata per stimolare l’interesse e la curiosità di ogni fascia d’età.