Avviata concreta collaborazione fra Confindustria Alto Adriatico e avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro del Pordenonese

Un accordo di collaborazione tra CAA (Confindustria Alto Adriatico) – con il Presidente Michelangelo Agrusti – e gli omologhi degli organi di rappresentanza dei professionisti del Territorio – Avvocati (Igor Visentin), Consulenti del lavoro (Pier Luigi Giol) e Dottori Commercialisti (Alberto Sandrin) – è stato sottoscritto nella sede associativa di Pordenone. Un’iniziativa che, come ha ricordato Agrusti, si colloca perfettamente nel solco di quelle attivate nei confronti della società civile come nel recente caso della campagna vaccinale, sussidiaria a quella del Servizio Sanitario Regionale.

Un accordo rilevante, hanno detto le parti, anche per le ricadute in ambito formativo: CAA metterà infatti a disposizione degli Ordini, le attività d’aggiornamento e istruzione sviluppate nelle varie discipline d’interesse quali l’economia, il diritto tributario, fiscale, del lavoro e della previdenza. «D’ora in poi – è stato detto – l’offerta formativa di qualità su discipline giuridico lavoristiche e fiscali tributarie che normalmente vengono dedicate agli uffici e ai collaboratori delle Imprese industriali associate – sia nella convegnistica sia nelle informazioni – sarà disponibile anche ai professionisti che si occupano di tali materie. Sarà inoltre possibile creare occasioni di conoscenza delle opportunità offerte da eccellenze formative come LEF, l’azienda digitale modello fondata da CAA e McKinsey&Company».

I Presidenti degli Ordini hanno rimarcato come l’accordo ampli le occasioni di aggiornamento dei professionisti associati e sottolineata l’importanza del reciproco scambio di opportunità di accrescimento in ambito tecnico-normativo, anche per CAA stessa: la convenzione, in perfetta pariteticità, permetterà infatti ai quadri delle imprese industriali aderenti, di partecipare ai seminari e alle occasioni di istruzione tematica proposti dagli Ordini per gli aderenti. I Presidenti hanno infine evidenziato la maggior attenzione che negli ultimi anni ha distinto i rapporti tra CAA e gli ordini professionali e di come l’Associazione sia stata determinante per la disponibilità a sperimentare ulteriori percorsi di cooperazione.

Giuseppe Del Col, direttore operativo di CAA, ha puntualizzato ulteriori opportunità che, in virtù dell’intesa, potranno agevolare nella pratica le attività degli ordini: Confindustria Alto Adriatico metterà a disposizione la propria sede cittadina per le attività formative e sarà offerta ai professionisti, attraverso l’iscrizione on-line all’iniziativa Amici di Confindustria, la possibilità di ricevere quotidianamente materiale e altre informazioni tecniche oltre alla partecipazione a webinar tematici su temi di attualità.

Agrusti, nel ricordare come questa convenzione sia il primo atto rivolto al mondo professionale per far conoscere gli Amici di Confindustria, ha ricordato che l’accordo è un’occasione concreta aperta a professionisti, manager, imprenditori, operatori economici e sociali per stimolare, sviluppare, promuovere e consolidare una cultura d’impresa consapevole. Per questo motivo, ha concluso il Presidente, l’iniziativa sarà aperta all’adesione di altri Collegi di esperti e proposta anche agli Ordini omologhi di Trieste e Gorizia.