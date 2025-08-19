Avvicendamento ai vertici dell’Anpi città di Udine: Stefano Pol è il nuovo presidente

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero” ha un nuovo presidente. A guidare il sodalizio sarà Stefano Pol, la cui nomina è stata approvata all’unanimità, durante l’assemblea degli iscritti che si è svolta di recente nella sede dell’associazione, in via Brigata Re. Il neo-presidente subentra nell’incarico ad Antonella Lestani, un avvicendamento naturale che segna un momento di continuità e rinnovamento nel percorso dell’ANPI cittadina. Stefano Pol, libraio, già componente del direttivo dell’ANPI e appassionato di storia, porta con sé una forte motivazione a proseguire e rafforzare le attività, mantenendo saldo l’impegno sociale e i valori di antifascismo, libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà, pace che contraddistinguono l’associazione.

Nonostante il cambio al vertice della sezione cittadina, Antonella Lestani resta un importante punto di riferimento del sodalizio in Friuli. Continuerà a ricoprire, infatti, i ruoli di presidente dell’ANPI Provinciale di Udine e di responsabile del Coordinamento dell’ANPI Regionale FVG. Dal 2013 è, inoltre, componente del Coordinamento Donne dell’ANPI Nazionale di cui è anche responsabile regionale.