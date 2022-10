Avvio degli ambulatori di quartiere del Comune di Udine

A partire da questa settimana, il Comune di Udine – Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale (Progetto OMS Città Sane e No alla Solit’Udine), in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Udine – ha attivato gli Ambulatori di Quartiere, presidi sociosanitari di prossimità in cui tutti i cittadini potranno trovare un supporto alla prenotazione di visite ed esami, ottenere una rilevazione dei parametri corporei (ad esempio pressione o stick glicemici), ricevere la somministrazione di farmaci sulla base delle prescrizioni del medico di base, ricevere informazioni su progetti e iniziative di prevenzione e promozione della salute realizzati nell’ambito di “No alla Solit’Udine”, di “Città Sane” e dal Distretto Sanitario.

AMBULATORI COSA SONO?

Gli ambulatori di quartiere rappresentano, nell’ambito dei Servizi di Prossimità, uno strumento utile e innovativo a conoscere in profondità il contesto territoriale, le situazioni di disagio o fragilità.

Essi offrono una prima risposta di ascolto, accoglienza e dialogo ai cittadini, di fruizione dei servizi di base e di opportunità per il mantenimento di una vita in salute, intesa come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non solamente assenza di malattie o infermità” (OMS). Gli ambulatori inoltre consentono agli utenti un accesso più appropriato ai servizi sociosanitari territoriali, garantendo un’azione snella e flessibile nella rilevazione dei bisogni, nell’attività di prevenzione e sostegno

all’individuo e alla famiglia e nel miglioramento della qualità di vita della persona.

COSA FANNO?

 Attività di educazione sanitaria;

 Informazione sulla promozione dei programmi di prevenzione e sorveglianza sanitaria;

 Supporto alla prenotazione di visite ed esami;

 Rilevazione parametri (Pressione arteriosa, stick glicemici);

 Somministrazione farmaci per via intramuscolare/sottocutanea (sulla base della prescrizione del

medico di base);

 Medicazioni semplici;

 Indicazioni sui Servizi di Prossimità (Progetto “No alla Solit’Udine”) e sui servizi offerti dal Distretto Sanitario.

CHI TROVI?

 Un infermiere professionista messo a disposizione dalla Croce Rossa;

 Un operatore formato per fornire tutte le informazioni e l’assistenza.

A COSA SERVONO?

 Fornire adeguato supporto a situazioni di fragilità e vulnerabilità;

 Rafforzare l’approccio preventivo e di promozione della salute a livello territoriale;

 Favorire una maggiore integrazione del sistema in rete di servizi territoriali che consenta di

intervenire in maniera adeguata;

 Facilitare l’accesso appropriato e tempestivo dell’utente ai vari servizi, per una miglior personalizzazione della cura.

 Favorire la partecipazione a progetti di promozione dell’invecchiamento attivo e prevenzione del decadimento cognitivo;

 Promuovere sani e corretti stili di vita;

 Diffondere e monitorare azioni di sanità pubblica.