Badin (Avs): la maggioranza in Fvg non esiste più

“Le dichiarazioni odierne del Ministro Ciriani al Gazzettino, che hanno evidenziato ritardi nella realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone e la scarsa comunicazione da parte del Direttore Tonutti, testimoniano una spaccatura della maggioranza che governa la nostra Regione.” dichiara Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana. “Ciriani è stato silente quando sono stati introdotti i medici a gettone, quando sono stati chiusi i consultori, quando sono stati chiusi i punti nascita e quando si è deciso di aprire la svendita ai privati degli ospedali di Spilimbergo e Latisana. FDI e Lega, a livello nazionale e regionale, sono accomunate dallo stesso desiderio di diventare liquidatori fallimentari della sanità pubblica. I cittadini però sanno riconoscere chi è stato sempre al loro fianco e chi si aggiunge ora per bieco opportunismo. Alleanza Verdi e Sinistra da sempre si è schierata con i cittadini e i comitati per una sanità pubblica e gratuita come diritto fondamentale. Ora il Presidente Fedriga, invece di pensare al terzo mandato, prenda coscienza che il secondo potrebbe finire prima del previsto.” conclude Badin.