Badin (Avs): mobilitazione storica per la causa palestinese. Ora Fedriga smetta di difendere Netanyahu

“Alleanza Verdi e Sinistra ha partecipato allo sciopero che ha attraversato Trieste, convinti che sia nostro dovere sostenere con forza la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici per la causa del popolo palestinese, vittima di un genocidio da parte del governo di Israele.” dichiara Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“La piazza di oggi non era fatta solo di sindacati e bandiere: c’erano tante famiglie, bambini, lavoratori e lavoratrici di ogni settore, a testimonianza di quanto sia sentito tra la popolazione il bisogno di agire presto per fermare Israele nel suo piano criminale.

Come Alleanza Verdi e Sinistra stiamo portando avanti un impegno chiaro, a livello regionale e nazionale. In Consiglio regionale discuteremo una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e un cessate il fuoco immediato.. Allo stesso tempo, i nostri parlamentari sono stati colpiti da una decisione gravissima: il governo israeliano ha revocato loro i visti come ritorsione per la missione a Rafah e per aver voluto testimoniare la realtà sul campo. Un gesto che non ci intimidirà, ma che conferma quanto sia necessario continuare la nostra battaglia per la pace e i diritti umani.” spiega Badin.

“Eppure, di fronte alla tragedia palestinese, il presidente Fedriga non ha mai proferito una parola in difesa di quel popolo. Mentre noi ci assumiamo la responsabilità di avanzare una proposta politica chiara e concreta, chi governa la Regione sceglie il silenzio: un silenzio che pesa e che equivale a complicità morale davanti a massacri e violazioni dei diritti umani. Questo sciopero deve essere un punto di svolta. Non basta più ascoltare: serve agire. Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia, delle famiglie e dei giovani, e al fianco di chi, in ogni parte del mondo, lotta per libertà, dignità e pace.” conclude Badin.