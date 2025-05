Badin (AVS): ora riaprire il punto nascita di San Vito al Tagliamento

“La chiusura del punto nascita del Policlinico S. Giorgio a Pordenone sia occasione per la riapertura di quello pubblico di San Vito al Tagliamento, si riapra un servizio fondamentale per un’area geografica molto vasta, che permetta di non sovraccaricare l’ospedale civile di Pordenone” così in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin. “Alleanza Verdi Sinistra ricorda a tutti che il punto nascita di San Vito non è stato chiuso per il mancato raggiungimento del numero minimo di parti annuali, ma per volontà politica. La prossimità territoriale delle strutture sanitarie è fondamentale e l’area vasta pordenonese non può garantire un solo punto nascite in tutto il territorio. L’amministrazione regionale colga l’occasione per rimediare agli errori commessi.” conclude Badin.