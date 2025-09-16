Badin (Si/Avs): genocidio in corso anche secondo l’Onu, necessario stop a partita Italia-Israele

Secondo il segretario regionale dì Sinistra Italiana Sebastiano Badin è necessario lo stop alla partita Italia-Israele in programma per metà ottobre: “In queste ore Israele ha iniziato la distruzione di Gaza City, il ministro Katz dichiara “Gaza sta bruciando, non torneremo indietro”. In queste stesse ore il capo della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dichiara che Israele sta commettendo un genocidio.

Non ci sono dunque le condizioni materiali affinché si giochi la partita con una nazionale in cui calciatori e allenatori in primis difendono le posizioni di un governo criminale.

Preoccupano inoltre le misure di sicurezza che devono essere messe in campo per questo match e i relativi costi economici che i contribuenti devono sostenere, il Prefetto valuti l’opportunità di dichiarare la non disponibilità di Udine ad ospitare la partita per motivi di pubblica sicurezza.

Israele deve essere escluso da tutte le competizioni ufficiali sportive, come già richiesto dal premier spagnolo Sanchez nella giornata di ieri.

Il Friuli Venezia Giulia è terra di pace, non c’è spazio per gli sterminatori.”