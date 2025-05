Badin (Si/Avs): No ad esternalizzazioni sanità e teatrini della destra regionali

“Mentre la maggioranza offre un teatrino indegno con la crisi di governo regionale ed il gioco delle parti tra Fedriga, Ciriani e la presidente Meloni, la sanità della ex provincia di Udine viene messa all’asta a favore dei privati: 5 i lotti del maxi appalto da quasi 8 milioni di euro per l’esternalizzazione per un anno di una parte dei servizi sanitari dei pronto soccorso degli ospedali di Udine, Palmanova, San Daniele, Tolmezzo e Latisana bandito dall’azienda sanitaria Friuli centrale con gara a valenza europea.

Uno schiaffo alla sanità pubblica, un regalo ai privati che agiranno per i loro profitti e non per la salute dei cittadini. Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a costruire una coalizione di governo che ponga fine a questo scempio” così in una nota Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia.