BADIN (SI/AVS): STATI UNITI PAESE FUORI DALLA LEGALITÀ INTERNAZIONALE E PERICOLO PER LA PACE E LA DEMOCRAZIA

L’azione militare statunitense in Venezuela è fuori da ogni Legalità, è un atto da gangster che seppellisce il diritto internazionale. gli Stati Uniti sono una minaccia alla Pace e alla sicurezza internazionale e la Nato non è più un ombrello sicuro sotto cui rifugiarsi.

Il regime di Maduro non rappresenta il modello di socialismo che vogliamo ed è distantissimo dal grande presidente Chavez, ma quello che è avvenuto è un atto criminale e coloniale nei confronti di un paese sottoposto da decenni a embargo e sanzioni per aver ripreso il controllo del suo petrolio.

Il governo e L’Ue devono prendere le distanze dal seppellimento del diritto internazionale da parte del fascista Trump. Sì ridiscuta il posizionamento di basi Usa nel territorio italiano, a partire da Aviano.