Ballottaggi comunali: 5 capoluoghi al centrosinistra. Arezzo al centrodestra. M5s stravince a Matera.

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I risultati del ballottaggio alle comunali: Reggio Calabria (218 sezioni su 218): Falcomatà (centrosinistra) 58,36%; Minicuci (centrodestra) 41,64%. Andria (110 sezioni su 110): Bruno (centrosinistra) 58,87%; Coratella (M5s) 41,13%. Arezzo (97 sezioni su 97): Ghinelli (centrodestra) 54,50%; Ralli (centrosinistra) 45,50%. Chieti (57 sezioni su 57): Ferrara (centrosinistra) 55,8%; Di Stefano (centrodestra) 44,2%. Crotone (74 sezione su 74): Voce (Liste civiche) 64%; Manica (centrodestra) 36%. Matera (63 sezioni su 63): Bennardi (M5s) 67,5%; Sassone (centrodestra) 32,5%. Lecco (43 sezioni su 43): Ciresa (centrodestra) 49,93%; Gattinoni (centrosinistra) 50,7%. Aosta (8 sezioni su 22): Nuti (centrosinistra) 53,3%; Girardini (Liste civiche) 46,7%. Bolzano (80 sezioni su 80): Caramaschi (centrosinistra) 57,2%; Zanin (centrodestra) 42,8%. La Sicilia In Sicilia (dove si è votato per la prima volta questo weekend in 60 Comuni, ballottaggio previsto per domenica 18 e lunedì 19 ottobre) sono Enna e Agrigento i capoluoghi di Provincia interessati dal voto. In estrema sintesi cinque capoluoghi di Provincia al centrosinistra, due a Liste civiche, un capoluogo al centrodestra, manca ancora il dato di Aosta. 67 in tutto i Comuni interessati dal voto, tra cui appunto i 9 capoluoghi di Provincia. L'affluenza (che non tiene conto del voto nelle regioni a statuto speciale) è stata del 50,64%, in calo rispetto al primo turno, quando si era recato alle urne il 67,01% degli elettori.