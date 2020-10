Ballottaggi: Serracchiani, Pd si rafforza e aggrega sui territori “Rete delle città è valore aggiunto per il centrosinistra nazionale”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"I risultati dei ballottaggi confermano che il Pd è ben presente sui territori, dove anzi si rafforza, convince e aggrega nel campo del centrosinistra e delle civiche. Ogni elezione fa storia a sé ma nel complesso una buona affermazione nei Comuni è di grande importanza per costruire la rete delle città che ha sempre rappresentato un valore aggiunto per il centrosinistra a livello nazionale. Scelte chiare del Governo e credibilità di proposte e candidati sui territori sono un connubio da perseguire". E' il commento della vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ai risultati dei ballottaggi per il candidato sindaco, da scegliere tra i due arrivati al ballottaggio nel precedente turno, che si è svolto domenica 20 e lunedì 21 settembre.