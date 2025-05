Banca Patrimoni Sella & C. inaugura la nuova sede di Udine. È la prima in Friuli-Venezia Giulia

Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato a Udine, in piazza Belloni 14, la sua prima sede nella città e nella regione Friuli-Venezia Giulia. Con questa nuova apertura, Banca Patrimoni Sella & C. prosegue la strategia di espansione sul territorio italiano dove conta attualmente 38 sedi. I nuovi uffici, che hanno una superficie di circa 600 mq, sono situati nel centro storico di Udine, con vista sul Comune, e si trovano all’interno di Palazzo Eden, recentemente ristrutturato. Il team di 18 professionisti, guidati da Stefano Via, Capo Area Territoriale, e da Filippo La Martina, Area Manager di Banca Patrimoni Sella & C., fornisce servizi di consulenza specializzata sulla gestione e valorizzazione del patrimonio, soluzioni di investimento a carattere assicurativo e supporto su aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria, oltre ai tradizionali servizi di sportello.

La scelta di inaugurare una nuova sede a Udine rispecchia il tradizionale approccio della banca al territorio – fondato sui valori di vicinanza a famiglie e imprese, fiducia e sviluppo di relazioni con la comunità locale – che ha permesso di individuare, nella regione, un’area dinamica e con interessanti prospettive.

“Inauguriamo con orgoglio la nostra prima sede in Friuli-Venezia Giulia, regione di grande rilevanza dove arriviamo con rispetto e un senso di responsabilità che deriva da 140 di tradizione e cultura bancaria della famiglia Sella, caratterizzata da un modello culturale che mira ad essere un punto di riferimento affidabile e costante per la crescita dei territori e delle comunità locali – ha dichiarato Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C. – L’obiettivo è di operare in stretta sinergia con il territorio, offrendo, con la consueta attenzione, un servizio di personalizzato e di eccellenza in un ambito delicato e complesso come la gestione dei patrimoni”.