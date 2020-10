Bandito dall’Ateneo friulano il terzo ed ultimo corso di qualificazione per Educatori Professionali Socio-Pedagogici

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo l'Università di Trieste, che ha concluso le iscrizioni domenica scorsa, anche quella di Udine ha bandito il terzo ed ultimo corso di qualificazione per Educatori Professionali Socio-Pedagogici. a darne notizia è il presidente di Legacoopsociali Fvg Gian Luigi Bettoli. Si tratta, spiega Bettoli, di un delicato processo di riqualificazione di migliaia (in regione) e decine di migliaia (in Italia) di educatori che - fino all'approvazione delle norme della c.d. "legge Iori" (legge 205) alla fine del 2017 - operavano nella spiacevole condizione di "privi di titolo", pur lavorando a volte da decenni, ed avendo spesso ideato, progettato ed avviato, oltre che gestito a lungo, tanti servizi sociali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo. Grazie alla nuova norma, che ha fissato i criteri per il conseguimento della laurea in Scienze dell'Educazione per i nuovi operatori - purtroppo laurea soggetta a "numero chiuso", inferiore alle esigenze del settore - si sono delineate le caratteristiche della categoria (l'Educatore Professionale Socio Pedagogico ed il Pedagogista), e permessa la qualificazione tramite un mix di anzianità di servizio e frequenza di un corso presso le università di 60 crediti formativi, parti a circa un anno di frequenza. Si è trattato di un grande passo avanti nella qualificazione dei servizi del welfare pubblico e del terzo settore, riguardante una delle principali categorie di social workers - l'area educativa - che vanno ad affiancarsi ai (meno numerosi) EP Socio Sanitari e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica - laureati da Medicina - ed Educatori Professionali per la Prima Infanzia. Clicca per leggere il comunicato di UniUd educatore socio-pedagogico (2)