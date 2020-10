Barilla: Serracchiani (PD), acquisizione Pasta Zara Muggia è qualificante

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"La definitiva chiusura dell'acquisizione dello stabilimento muggesano di Pasta Zara da parte di Barilla è una buona notizia per un territorio come quello triestino, che deve difendere con ogni mezzo i suoi insediamenti industriali. Dopo l'arrivo del porto di Amburgo sulla piattaforma logistica, l'arrivo di un player internazionale dell'agroalimentare consolida e qualifica il tessuto produttivo. Tutto questo va bene ma non basta: serve un impegno straordinario e urgente delle istituzioni con un piano di rilancio dell'industria triestina". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Debora Serracchiani, a seguito della definitiva cessione, da parte della trevigiana Pasta Zara, dello stabilimento di Muggia (Trieste) a Barilla spa.