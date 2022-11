Bassa friulana: Torna la “Settimana dei diritti dei bambini”

Insieme per riflettere sui diritti dei bambini è il fil rouge che sottende le tante attività previste sino a fine novembre, alcune già avviate, nei territori della Bassa Friulana, Basso Isontino e Agro-Aquileiese, che rientrano nella 6^ edizione della “Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2022”. L’occasione è la prossima ricorrenza del 20 novembre, Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, che coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo nel 1989. I Centri giovani e i Consigli comunali dei ragazzi, che la Cooperativa sociale Itaca gestisce nei territori, in collaborazione con le Scuole primarie e secondarie di primo grado e le Amministrazioni comunali di Bagnaria Arsa, Carlino, Latisana, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco, Sagrado e San Giorgio di Nogaro, dedicano alcuni momenti alla riflessione sul diritto all’essere protetti da ogni discriminazione, alla possibilità di esprimere la propria opinione e all’essere informati. Coinvolti in primo luogo sono bambini, ragazzi, studenti e giovani consiglieri, ma anche adulti, tra amministratori, insegnanti e genitori delle otto comunità, in un progetto di rete che vede un ampio partenariato portare avanti l’idea che i diritti sono un bene prezioso per tutti. E che tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere diritti inviolabili, come il diritto al gioco, alla famiglia, alla partecipazione, alla cultura, alla libertà di espressione, allo sport, al pensiero critico, il diritto di esprimersi, il diritto alla diversità, il diritto a tutti i diritti.

PROGRAMMA

Come ogni anno, il calendario di iniziative è piuttosto ricco, alcune sono già partite, altre partiranno nei prossimi giorni, vediamole suddivise per territorio.

Bagnaria Arsa: il 23 novembre alle 9 il “Salvadanaio delle parole” contro la discriminazione e la violenza, in occasione delle elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e in collaborazione con la scuola primaria Margherita Hack. Carlino: Il 24 novembre a partire dalle 9 laboratorio sul tema dei diritti con gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Latisana: il 23 novembre Isis Mattei e Liceo Martin ospiteranno i laboratori sul tema dei diritti con gli studenti delle classi seconde.

Muzzana del Turgnano: il 19 novembre alle 18 presentazione della mostra “Nella mia buccia”, a cura dei ragazzi del Centro giovani Stanzute e del Consiglio comunale dei ragazzi, e in collaborazione con l’associazione Fenice Fvg.

Porpetto: il 23 novembre a partire dalle 8 del mattino laboratorio sui diritti con gli studenti della scuola secondaria di primo grado Guareschi.

Precenicco: il 24 novembre attività dedicata al diritto alla partecipazione con le ragazze e i ragazzi di terza media e prima superiore.

Sagrado: la scuola secondaria di primo grado Verni di Fogliano Redipuglia ha ospitato il 14 novembre un laboratorio sul tema dei diritti con gli studenti.

San Giorgio di Nogaro: nel corso della prossima settimana riflessioni e laboratori sul tema dei diritti con le ragazze e i ragazzi del Centro giovani Spassatempo.