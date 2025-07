Beethoven e giovani talenti del violoncello protagonisti della masterclass del maestro ungherese Miklós Perényi

Si conclude con un importante concerto il 26 luglio 2025 dalle 18 nell’affascinante contesto della Villa Marchese de’ Fabris di Begliano in comune di San Canzian d’Isonzo la masterclass tenuta dal grande violoncellista ungherese Miklós Perényi nell’ambito delle iniziative di Go!2025 – Gorizia capitale europea della cultura.

L’evento, finanziato con fondi nazionali ed europei, si inserisce anche nell’ambito del progetto ideato dal Consorzio Culturale del Monfalconese – Ecomuseo Territorio per la valorizzazione anche delle dimore storiche dei Comuni che ne fanno parte (Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Turriaco e Staranzano, oltre al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia), come appunto la Villa Marchese de’ Fabris.

“Tra gli obiettivi del Consorzio Culturale del Monfalconese in primo piano c’è sempre l’attenzione alla valorizzazione del territorio – spiega il presidente del Ccm, Davide Iannis –. Nel caso di Villa Marchese de’ Fabris, una delle perle architettoniche della zona, una dimora veneta risalente al Seicento e tramandata all’interno della stessa famiglia di generazione in generazione fino al giorno d’oggi. Abbiamo creato una partnership con la proprietà della dimora, per valorizzarla da un punto di vista culturale, promuovendone l’apertura al pubblico in alcune occasioni speciali e rendendola un punto cardine del nostro Ecomuseo Territori, attraverso un percorso tematico sugli ospedali di guerra in Friuli Venezia Giulia, come quello ospitato proprio nella villa tra il 1915 e il 1917. A questo punto focale si aggiungono diverse iniziative, come appuntamenti musicali e conferenze, che arricchiscono la proposta culturale”.

Nel programma del concerto di sabato 26 luglio, protagoniste assolute saranno le sonate di Beethoven eseguite dal duo di musicisti che ammalieranno il pubblico con il suono del violoncello accompagnato da pianoforte ad esaltarne la peculiarità.

La masterclass tenuta dal Maestro Miklos Perényi nelle giornate del 24 e del 25 luglio, infatti, è dedicata all’integrale della produzione di Ludwig Van Beethoven per violoncello e pianoforte (sonate e variazioni) e rivolta a sei duo già formati che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente alle lezioni e di esibirsi nei concerti finali.

Nella prima parte del concerto, dalle 18, saranno eseguite la “Sonata op. 5 n. 1 in Fa maggiore” ad opera del Duo Monica Righi – Ivan Maliboshka; la “Sonata op. 102 n. 1 in Do maggiore” dal Duo Matilde Pesenti – Gaia Luce Gervasini; le “12 Variazioni sul Zauberflöte di Mozart op. 66 in Fa maggiore” dal Duo Gaia Abaclat – Riccardo Glinac e la “Sonata op. 69 in La maggiore” dal Duo Camilla Vaccarini – Francesco Bregnocchi.

La seconda parte del concerto inizia alle 20 con la “Sonata op. 5 n. 2 in Sol minore” eseguita dal Duo Alice Cavalli – Andres Rodriguez e prosegue con le “12 Variazione sul Giuda Maccabeo di Händel WoO 45 in Sol maggiore” con il Duo Gaia Abaclat – Riccardo Glinac; con le “Variazioni WoO 46 sul Zauberflöte di Mozart in Mi bemolle” con il Duo Raffaella Cardaropoli – Piero Cinosi; con la “Sonata op. 17 in Fa maggiore” con il Duo Matilde Pesenti – Gaia Luce Gervasini per terminare con la “Sonata op. 102 n. 2 in Re maggiore” con il Duo Raffaella Cardaropoli – Piero Cinosi.

Le lezioni della masterclass sono aperte al pubblico e anche il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il protagonista della masterclass è il maestro Miklós Perényi, riconosciuto come uno dei più grandi violoncellisti grazie alla particolarità del suo suono e alla sua straordinaria musicalità. Nato in Ungheria, ha iniziato a prendere lezioni di violoncello a cinque anni e ha tenuto il suo primo concerto a nove anni a Budapest ed è stato allievo di Pablo Casals. In seguito ha studiato a Roma e a Budapest. Dal 1974 insegna all’Accademia Franz Liszt a Budapest. Perenyi si è esibito nei più importanti centri musicali d’Europa, Giappone, Cina, America. È apparso in numerosi Festival tra cui quelli di Edimburgo, Lucerna, Praga, Salisburgo, Vienna, Varsavia, Kronberg, Berlino, ed il Pablo Casals a Prades, in Francia. In carriera ha vinto il Concorso Internazionale Pablo Casals di Budapest, il Premio Kossuth e il Premio Bartók-Páaztory.

Con un repertorio che spazia dalla musica del diciassettesimo secolo fino ai brani contemporanei, si esibisce con orchestre, in recital – come solista o in duo – ed in formazioni da camera. Collabora spesso con il pianista András Schiff, con cui recentemente si è e esibito alla Filarmonica di Colonia, al Festival di Schwetzingen, alla Wigmore Hall di Londra e al 92nd Street di New York. Oltre alle attività concertistiche e didattiche si dedica anche alla composizione di brani per violoncello solo e per complessi strumentali di varie dimensioni.

A organizzare la masterclass e il concerto è l’associazione Villa Marchese de’ Fabris, fondata dagli eredi della famiglia, che ha tra le sue finalità il riconoscimento alla cultura di un ruolo di sviluppo sia economico nel settore turistico-culturale sia di coesione sociale, realizzandovi iniziative in campo artistico, musicale, storico-archeologico, enogastronomico.