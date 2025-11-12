Bene il sostegno ai lavoratori italiani incappati ad Aviano nelle follie di Trump, ma purtroppo ci sono lavoratori di serie A e di serie B

“Da domani i lavoratori della Base USAF di Aviano potranno richiedere il finanziamento a tasso zero”. Così gli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro, Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen, annunciano l’operatività della misura concordata con il sistema del credito cooperativo regionale a favore dei lavoratori italiani impiegati nella base USAF di Aviano, i cui stipendi sono stati bloccati dallo shutdown che ha paralizzato le spese pubbliche federali degli Stati Uniti. Che dire, bene, ma stessa disponibilità si dovrebbe concretizzare da parte delle banche anche quando a perdere lo stipendio sono lavoratori che, anziché finire nelle spire strangolatorie indirette del Donald, finiscono nell’abisso della perdita del lavoro, magari in attesa di ammortizzatori sociali che tardano. E invece, in genere, quando è sereno le banche sono disponibili a darti l’ombrello che poi spesso tolgono quando “piove”. Sarebbe bello che interventi similari da parte della politica arrivassero per tutti e non solo quando c’è odore di Usa ed in gioco ci potrebbe essere il giudizio sull’amicone americano. Purtroppo non tutti colgono questa sottigliezza.. Così è anche nel Partito Democratico che ha deciso di saltare sul carro dei salvatori della nazione con una nota stampa dove si legge: “Positiva la concreta disponibilità dimostrata dalle banche regionali a sostenere i lavoratori della base Usaf di Aviano rimasti senza stipendio. Gli istituti di credito stanno svolgendo una supplenza importante a fronte di una situazione pesante, per la quale va riconosciuto alla Regione di aver interposto il suo ruolo istituzionale. Questo intervento è una boccata d’ossigeno nell’emergenza ma non scioglie definitivamente le incertezze causate dallo shutdown negli Stati Uniti, su cui dovrà essere confermato il compromesso raggiunto al Senato. Sta al Governo compiere i passi necessari per evitare il prolungarsi e il ripetersi di simili eventi”. Lo afferma la responsabile Lavoro Pd Fvg Valentina Francescon, dopo che è stato concordato l’intervento del sistema del Credito cooperativo regionale a favore dei lavoratori italiani impiegati nella base Usaf di Aviano.