Benedetti conferma l’acciaieria si farà a Piombino, la dichiarazione a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità di Confindustria Udine

Definitivamente tramontata l’ipotesi dell’acciaieria della cordata Metinvest/Danieli a San Giorgio di Nogaro a dirlo il presidente del Gruppo Danieli e di Confindustria Udine Giampietro Benedetti a margine della presentazione del primo bilancio di sostenibilità dell’associazione. Una buona notizia per chi era autenticamente preoccupato per l’ambiente di un’aria delicata come quella della laguna di Marano. Il presidente Benedetti ha poi confermato anche che tra le ipotesi al vaglio per l’investimento, due sono i siti italiani ma che quello di Piombino sembra essere il più accreditato perchè, ha dichiarato con una maliziosa frecciatina: “Ci sono molte possibilità perchè a Piombino l’accoglienza è stata molto molto positiva da parte di tutti , sanno per esperienza cosa vuol dire una fabbrica di questo genere evidentemente green in questo caso lì il tema sarà la trattativa con l’attuale proprietario delle acciaierie ma non ci saranno le tematiche che abbiamo assistito qui” – afferma Benedetti facendo capire che la politica in Toscana secondo lui è molto più seria di quella del duo Bini-Fedriga, o almeno questa è l’interpretazione che si può dare conoscendo l’intera vicenda.