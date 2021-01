Benzina: Pd Fvg, decisione Corte Ue è vittoria di tutti

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Soprattutto in questo momento difficile, la pronuncia della Corte Ue è una vittoria di tutti quelli che hanno creduto nella legittimità della scontistica sulla benzina. Quando abbiamo avuto responsabilità di governo regionale siamo sempre stati convinti delle nostre ragioni e non abbiamo avuto timore del giudizio della Corte di giustizia europea. Valutiamo positivamente la continuità dell'azione istituzionale della Regione, a beneficio di cittadini e imprese". Lo afferma la responsabile Ambiente del Pd Fvg Sara Vito, già assessore regionale all'Energia e ambiente nella giunta Serracchiani, dopo che la Corte di giustizia europea ha deciso per la non illegittimità della scontistica sui carburanti adottata dalla Regione Fvg.