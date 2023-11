Big data, martedì a Udine tavola rotonda su rischi e opportunità

“Big data: rischi e opportunità” è il tema della tavola rotonda in programma a Udine martedì 14 novembre, alle 18, nella Torre di Santa Maria (via Zanon 24). A ingresso libero, previa registrazione online, è organizzata dall’Ateneo friulano nell’ambito di “Aziende in cattedra”, ciclo di incontri previsto tra le attività del Progetto Condiviso con la Fondazione Friuli. La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con il Fake News Festival e l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale (Alig). L’evento sarà aperto dai saluti introduttivi di Marco Sartor, delegato dell’Ateneo per il Placement e i Rapporti con le imprese. Seguiranno gli interventi aziendali di Daniela Castiglione (Bluenergy), Paolo Sacco (PrimaCassa) e Matteo Zanirati (Coop Alleanza 3.0), moderati da Luca Di Gaspero, docente dell’Università di Udine. L’incontro permetterà di approfondire vari aspetti della raccolta, analisi e valorizzazione di grandi quantità di dati (“big data analytics”): un processo che rappresenta oggi una delle sfide più importanti per le aziende, in tutti i settori. Dal banking al comparto energetico, passando per la grande distribuzione organizzata, la quantità e qualità dei dati a disposizione influiscono sulle decisioni strategiche. Quali rischi e opportunità si celano in queste analisi, sarà tema di confronto.

Per assistere alla tavola rotonda, è richiesta la registrazione attraverso il link https://tinyurl.com/yck3shsp.

L’incontro rientra anche nel calendario di appuntamenti della seconda edizione del Fake News Festival, organizzata dall’associazione Prisma APS e che si terrà a Udine dal 14 al 19 novembre.