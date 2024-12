Bike sharing, dal 2025 un nuovo modo di spostarsi in città a Udine

Udine si prepara a introdurre, da gennaio 2025, un nuovo fondamentale servizio per migliorare la mobilità urbana. A partire dall’anno nuovo sarà possibile infatti salire in sella di buona parte delle 380 biciclette, la metà delle quali in versione elettrica, che saranno messe a disposizione in tutto il perimetro comunale, grazie al nuovo servizio di bike sharing del Comune di Udine.

Saranno le inconfondibili biciclette grigio-arancioni di RideMovi, marchio di bikesharing già presente in numerose città in tutta Europa, a popolare la città a partire dall’inizio del 2025.

Le parole dell’Assessore alla viabilità Ivano Marchiol

“Introdurre un servizio di Bike sharing moderno e facile da utilizzare era un passo necessario che la città di Udine doveva compiere per spingere in maniera decisa sulla mobilità sostenibile. Udine è una città che per conformazione e distanze è ideale per essere attraversata in bicicletta dai residenti, dai pendolari e dai numerosi visitatori che vi trascorrono uno o più giorni”, commenta l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol. “Con il nuovo servizio i mezzi a disposizione saranno in tutto 380, avranno anche la pedalata assistita e saranno distribuiti su tutto il territorio comunale. Si tratta di un deciso passo avanti della nostra città verso una mobilità plurale e sostenibile, adatta a tutti, e che porti Udine al livello delle più avanzate città europee”, spiega Marchiol. “Una città è più vivibile quando è collegata”, chiude infine l’assessore. “Ciò che quest’amministrazione sta facendo è concreto. La riqualificazione delle strade per lo spostamento in auto, il lavoro compiuto per l’introduzione delle nuove linee di trasporto urbano 81 e 82 per raggiungere il centro storico, come anche la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili sono tasselli nel piano di miglioramento degli spostamenti nella nostra città”.

Come avviene in tutte le grandi città d’Europa, con numerosi esempi anche in Italia come Milano, Bologna, Firenze, Torino, Bergamo e Padova, ma anche località turistiche come Lignano Sabbiadoro in regione, solo per citarne alcune, il servizio di bike sharing udinese prevede il noleggio in modalità free flow, cioè senza stazioni fisse.

Le nuove biciclette sono dotate di geolocalizzazione e di bloccaggio automatico tramite apposita applicazione per smartphone, da dove sarà possibile anche pagare il noleggio, sottoscrivere abbonamenti o richiedere assistenza a Ride Movi, ma anche vedere la distribuzione dei mezzi sul territorio e trovare il più vicino alla propria posizione. Il servizio sarà disponibile su tutto il territorio comunale da Paparotti a sud fino ai confini di Godia a nord, dal quartiere Aurora a est fino all’imbocco di viale Venezia a ovest, e sono previsti alcuni importanti accorgimenti per prevenire fenomeni di abbandono o sosta selvaggia delle biciclette, soprattutto in centro storico.

Come usare le biciclette

Le biciclette a noleggio di Ride Movi offrono un servizio comodo e flessibile, accessibile tramite un’applicazione per smartphone. Una volta scaricata l’app “Ride Movi”, gli utenti possono registrarsi, collegare un metodo di pagamento e scegliere tra diverse modalità di utilizzo: corse singole, noleggi a ore o giornalieri, oppure abbonamenti mensili.

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo la massima libertà di utilizzo. Le biciclette saranno facilmente individuabili tramite la mappa dell’app, che guida l’utente fino al mezzo libero più vicino. Per sbloccare la bici, basterà scansionare il codice QR posizionato sul manubrio o sul telaio. Una volta avviato il noleggio, si è pronti per pedalare. Una volta concluso lo spostamento sarà sufficiente parcheggiare la bicicletta dove consentito e inquadrare nuovamente il codice QR tramite l’app. una volta conclusa la corsa, il costo del noleggio sarà scalato dal saldo in app sul profilo personale dell’utente.

Aree virtuali di sosta all’interno del ring

All’interno del cosiddetto “Ring” delimitato da viale Trieste a est, via Caccia e via San Daniele a Nord, viale Ledra e Via Marangoni proseguendo su viale Duodo e via Marco Volpe a ovest e viale Europa Unita con la stazione dei treni e l’autostazione a sud, sono predisposte apposite stazioni virtuali, cioè aree definite dove sarà possibile lasciare la bicicletta dopo l’utilizzo e trovarne disponibili in gruppo, consentendo il rispetto degli spazi pubblici e il mantenimento di un alto livello di decoro urbano. Nel corso della settimana gli addetti alla viabilità del Comune di Udine provvederanno alla realizzazione delle aree di sosta, in tutto una cinquantina, in diversi punti all’interno del ring, tra cui tutte le piazze del centro storico, il piazzale della stazione ferroviaria, via Dante, Largo Ospedale vecchio, Largo del Pecile, in corrispondenza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Piazzetta Marconi, Piazzale Osoppo, Piazzale XXVI luglio, Piazzale Diacono, via Aquileia, viale San Daniele, via Poscolle e via Zanon e numerose altri punti a ridosso e nel cuore del centro storico.

Al di fuori dell’area dell’”Anello” invece si potrà terminare la corsa sostanzialmente ovunque.

Nel corso del 2025 il Comune di Udine provvederà a rimuovere le stazioni fisse di sosta del servizio finora attivo, che sarà dismesso definitivamente il 30 dicembre 2024.

Le tariffe

Come detto, le biciclette che saranno a disposizione sul territorio udinese saranno di due tipologie: muscolari ed elettriche, con diverse opzioni tariffarie per soddisfare le esigenze di residenti e turisti. Le e-bike prevedono un costo di 0,25 euro al minuto più 1 euro di sblocco, oppure abbonamenti mensili (€12,99, con tariffa di €1,50 per 20 minuti) o pacchetti prepagati e rinnovabili una volta esaurito il credito (30 minuti a 4,99 euro; 45 minuti a 6,99 euro; 90 minuti a 14,99 euro). Le biciclette tradizionali, invece, costeranno 1,50 euro per 30 minuti di utilizzo, oppure saranno disponibili abbonamenti mensili (10 euro, con utilizzo illimitato fino a 30 minuti) e annuali (50 euro, con le stesse condizioni).

Biciclette Elettriche (e-bike):

Costo al minuto: €0,25 + €1 ( ad ogni sblocco);

Abbonamento Mensile: €12,99 (Tariffa utilizzo: €1,50 ogni 20 minuti).

Pacchetti Prepagati:

– 30 minuti: €4,99;

– 45 minuti: €6,99;

– 90 minuti: €14,99.

Biciclette Muscolari:

Costo a Tempo: €1,50 ogni 30 minuti;

Abbonamento Mensile: €10 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti);

Abbonamento Annuale: €50 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti).

Con l’arrivo delle biciclette a noleggio di Ride Movi, Udine aggiunge il bike sharing tra gli strumenti per favorire una mobilità più sostenibile e accessibile in città. L’obiettivo è duplice: agevolare gli spostamenti dell’ultimo miglio di cittadini, studenti e lavoratori, avvicinando i servizi e offrendo alternative moderne di spostamento, ma anche aumentare la qualità e la quantità delle soluzioni per la mobilità in città, creando una rete di collegamento veloce e capillare tra i quartieri e il centro e tra i quartieri stessi.