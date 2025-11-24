Bilancio: Celotti (Pd), sostenere case editrici locali

«La promozione culturale del Fvg passa anche dalle piccole realtà come le case editrici locali che nella loro attività pubblicano autori del territorio e che spesso, nei loro romanzi o scritti, raccontano il Friuli Venezia Giulia. Per questo è importante che si tenga conto di queste realtà sostenendole in modo che possano continuare a svolgere la loro fondamentale funzione, contribuendo a promuovere gli autori del territorio e a consolidare la cultura letteraria regionale». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) che oggi ha preso parte alla seduta della quinta commissione, riunita per l’esame delle parti di competenza della legge di Stabilità 2026-2028 e del bilancio regionale. Nel corso della seduta Celotti ha quindi annunciato la presentazione di un emendamento per prevedere un sostegno alle case editrici locali. «Spero che la Giunta e la maggioranza di centrodestra considerino un intervento in questo senso. Ho registrato con favore l’apertura dell’assessore perché è necessario avviare un ragionamento su come sostenere concretamente queste realtà, anche nella partecipazione ai saloni, alle fiere e alle iniziative nazionali e internazionali di promozione della lettura».