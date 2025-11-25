Bilancio: Conficoni (Pd), su medici medicina generale ennesimo rinvio

«Il nodo della grave carenza di medici di medicina generale viene ancora una volta rinviato. Lo schema della Giunta Fedriga continua a riproporsi: bocciare le proposte che arrivano dal Pd, solo per un gioco delle parti, salvo poi riprenderle in colpevole ritardo. Dopo averlo proposto nell’assestamento autunnale, oggi abbiamo ribadito la necessità di incentivare la formazione di nuovi medici di famiglia. La risposta dell’assessore Riccardi è stata ancora una volta dilatoria rispetto a misura assolutamente positiva, già introdotta nella provincia di Trento». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che oggi ha preso parte alla seduta della prima commissione integrale, riunita per l’esame della legge di Stabilità 2026-2028 alla quale ha presentato un emendamento attraverso il quale si stanziano 6 milioni 600 mila euro nel triennio 2026-2028 per istituire una borsa di studio integrativa regionale destinata a ciascun medico in formazione.

Secondo Conficoni, «incentivare la formazione di nuovi medici è fondamentale per superare la grave carenza di professionisti subita dai cittadini residenti non solo in montagna, ma anche in pianura. Analizzando lo stato di attuazione della riforma dell’assistenza territoriale, la Corte dei conti nei mesi scorsi ha certificato che in Friuli Venezia Giulia alla fine del 2024 mancavano ben 119 dottori. Una situazione critica che rischia di peggiorare ulteriormente in seguito alle 67 cessazioni previste nel 2025 e 2026. Negli ultimi anni, infatti, tanti medici usciti dal sistema non sono stati sostituiti. Nonostante i corsi promossi dal Ceformed siano tutt’altro che esauriti, però, la Giunta Fedriga continua irresponsabilmente a chiudere le porte alla nostra proposta di integrare economicamente le borse di studio che confidiamo, come già avvenuto sul personale del ssr, possa riprendere, avendo però perso tempo prezioso».