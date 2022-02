Bilancio termico by Arpa: La temperatura del 2021 a livello globale e in Friuli Venezia Giulia

Arpa FVG fa un primo bilancio termico del 2021 in Friuli Venezia Giulia, in occasione del recente comunicato dell’Organizzazione Meteorologia Mondiale – WMO che lo ha classificato come uno dei 7 anni più caldi in base alle principali e più consolidate serie di dati disponibili a livello globale. A livello planetario, il 2021 ha confermato la tendenza all’aumento delle temperature, nonostante l’attuale fase di La Niña (2020-2022) eserciti un effetto opposto di “raffrescamento”. La temperatura media globale nel 2021 si è attestata intorno a 1.11 (± 0.13) °C al di sopra dei livelli dell’epoca pre-industriale (1850-1900). Il 2021 è il 7° anno consecutivo (2015-2021) in cui la temperatura globale è stata di più di 1 °C superiore a quella dell’epoca preindustriale. La “classifica” dei singoli anni va comunque considerata rispetto agli andamenti sul lungo periodo, poiché le differenze tra un anno e l’altro sono talora marginali. Dagli anni ’80 del secolo scorso, ogni decennio è stato più caldo del precedente e questa tendenza è destinata a essere confermata in futuro, come risultato dei livelli record di gas climalteranti che trattengono il calore nella nostra atmosfera. Siamo ormai molto vicini alla soglia di 1.5 °C (al di sopra della temperatura del 1850-1900) indicata come obiettivo preferibile dall’Accordo di Parigi per contenere entro limiti sostenibili gli effetti dei cambiamenti climatici: tutto ciò evidenzia ancora una volta la necessità di agire con rapidità e decisione per ridurre le emissioni che causano il riscaldamento globale.

In Friuli Venezia Giulia, Arpa FVG monitora da decenni gli andamenti meteo-climatici a scala regionale. In particolare, anche in questa regione si rileva la tendenza all’aumento delle temperature, sempre più marcato negli ultimi decenni. Dalla lunga serie storica di dati disponibili per Udine, riportata nel grafico sottostante (più di 120 anni di misure), emerge infatti come la temperatura media annua, nonostante l’intrinseca e naturale variabilità climatica, sia in media sempre più alta: dai 12.8 °C del trentennio di riferimento 1961-1990, molto vicini alle medie dei periodi precedenti (1911-1930, 1931-1960) e al valore calcolato sull’intero set di dati del secolo scorso (12.7 °C nel periodo 1911-1999), siamo passati ai 13.5 °C del più recente trentennio climatologico (1991-2020).



Prima del 2000 in rari casi si era registrata una temperatura media annua pari o superiore ai 13.5 °C, mentre il 2021 è stato l’ottavo anno consecutivo (2014-2021) in cui nella pianura del Friuli Venezia Giulia si è raggiunto o superato questo valore. Il 2021, con una temperatura media annua di 13.5 °C, è quindi in linea con la media dell’ultimo trentennio, che rispecchia localmente gli effetti del riscaldamento globale. In generale, su come il clima sta cambiando e su come cambierà in Friuli Venezia Giulia, e sugli effetti di questi cambiamenti, ricordiamo che Arpa FVG ha pubblicato nel 2018 lo “Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia” coordinato dall’Agenzia su incarico della Regione e realizzato in collaborazione con le Università di Udine e di Trieste, ICTP, OGS e CNR-ISMAR. La temperatura è uno degli indicatori del cambiamento climatico, ma non l’unico. A livello globale, un quadro più completo verrà fornito dal rapporto sullo Stato del Clima 2021 della WMO che sarà pubblicato ad aprile 2022. Per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, Arpa FVG sta preparando il numero 13/2021 del report meteo.fvg dedicato al riepilogo meteo-climatico dell’anno appena concluso, che includerà le elaborazioni relative a temperature, precipitazioni, stato del cielo, radiazione solare e vento, per diverse località della nostra regione.

(Fonte SNPA)