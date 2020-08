Blitz CasaPound: Shaurli, vergognosi atti contro istituzioni da dipendente regionale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“E' vergognoso che un dipendente regionale possa permettersi di commettere atti contro le istituzioni democratiche e continuare a occupare il suo posto di lavoro. Gli atti di cui è stata protagonista questa persona sono stati stigmatizzati dall'intero Consiglio regionale, sono stati oggetto di denuncia presentata dal presidente dello stesso Consiglio regionale, vanno contro le leggi e contro il Codice di comportamento dei dipendenti regionali, non possono in alcun modo configurarsi come espressione di un'opinione. Se per aver civilmente criticato l'Amministrazione regionale, a un medico è stato interrotto il rapporto di lavoro con un'Azienda sanitaria della nostra regione, al fascista capo del manipolo di CasaPound crediamo vada comminata una sanzione proporzionata. Persone così non sono degne di lavorare nelle Istituzioni e qualsiasi sia la tipologia di contratto vanno cacciate quanto prima”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che è venuto alla luce il fatto che fosse un dipendente regionale a guidare il gruppo di militanti di CasaPound che hanno manifestato nell'aula del Consiglio regionale.