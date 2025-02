Blockchain e legalità, accordo tra Codacons e Decripto World per combattere truffe on line

La convenzione tra Codacons e Decripto World rappresenta un importante passo nella lotta contro le frodi online e cripto creando un sistema strutturato per fornire supporto concreto e multidisciplinare alle vittime. L’accordo integra la profonda esperienza del Codacons nella difesa dei consumatori con l’eccellenza tecnica di Decripto World nel settore della blockchain e della cybersecurity, offrendo così un approccio completo per contrastare un fenomeno in costante crescita. L’accordo tra Codacons e Decripto World si propone di rendere più efficace la lotta alle frodi

digitali, sfruttando il recente quadro normativo introdotto dalla Riforma Cartabia, che richiede la querela di parte per avviare procedimenti penali per reati di truffa. Questa sinergia punta non solo a supportare le vittime, ma anche a creare un effetto deterrente, aumentando la consapevolezza e la capacità di prevenzione tra i consumatori. In questo modo, la collaborazione si pone come un modello virtuoso di intervento nel contrasto alla criminalità digitale, combinando tecnologie avanzate e tutela legale per garantire maggiore sicurezza nel panorama digitale. Il ruolo del Codacons nella tutela dei consumatori Il Codacons è una delle associazioni di consumatori più influenti a livello nazionale ed europeo, con una lunga storia di interventi in difesa dei cittadini contro pratiche commerciali scorrette, truffe e illeciti che danneggiano la fiducia nel mercato. L’associazione si occupa di: Assistere le vittime di frodi attraverso consulenze personalizzate e supporto legale, intervenendo anche nei processi penali in qualità di parte civile. Promuovere campagne di sensibilizzazione su larga scala per educare i consumatori sui rischi legati alle frodi digitali e ai meccanismi finanziari poco trasparenti. Offrire strumenti pratici come un numero verde e un indirizzo email dedicati alle segnalazioni di truffe online, agevolando l’accesso a un primo aiuto tecnico-legale. Grazie alla sua esperienza, il Codacons è in grado di agire sia a livello preventivo, con iniziative di educazione e sensibilizzazione, sia in fase repressiva, portando le frodi all’attenzione della giustizia. Decripto World: eccellenza tecnologica al servizio della giustizia Decripto World S.r.l. è una startup innovativa che si distingue per le sue competenze avanzate in ambito tecnologico, in particolare nell’analisi forense della blockchain. Tra le sue attività principali figurano: La conduzione di indagini approfondite utilizzando strumenti di Open Source

Intelligence (OSINT) per raccogliere dati utili a smascherare attività fraudolente. Il supporto tecnico alle forze dell’ordine e agli studi legali impegnati in casi di frodi digitali e reati informatici. La gestione di Decripto.org, la prima testata giornalistica italiana dedicata a blockchain, criptovalute e Web3, che funge da piattaforma per la denuncia di progetti fraudolenti e la promozione della trasparenza nel settore. Grazie al know-how di Decripto World, è possibile identificare le tracce lasciate dai truffatori all’interno delle reti blockchain e fornire prove tecniche fondamentali per il

recupero delle somme sottratte.

Dettagli operativi della convenzione

La partnership tra Codacons e Decripto World non si limita a un’alleanza simbolica, ma prevede un piano operativo ben definito. In particolare: Analisi e segnalazioni: Decripto World analizzerà in tempo reale progetti sospetti, segnalando al Codacons i casi che presentano un alto grado di rischio per i consumatori.

Supporto selettivo: Le due organizzazioni collaboreranno solo in situazioni in cui vi siano reali possibilità di recuperare le somme perdute, evitando di creare false speranze nelle vittime.

Campagne educative: Attraverso Decripto.org, saranno realizzate iniziative di sensibilizzazione per informare il pubblico sui metodi più comuni utilizzati dai truffatori e su come prevenirli.

Truffe online: una minaccia crescente Il contesto in cui si inserisce questa iniziativa è caratterizzato da un’escalation delle frodi digitali. Negli ultimi anni, il numero di segnalazioni è aumentato fortemente: nel 2024 ci sono state oltre 300mila denunce in Italia, con perdite stimate in miliardi di euro per i consumatori, in particolare nel settore delle criptovalute.

I metodi dei truffatori sono sempre più sofisticati e includono: Phishing, che mira a carpire informazioni personali e finanziarie attraverso email o messaggi ingannevoli. Siti web fraudolenti che simulano piattaforme di investimento legittime per attirare ignare vittime. Progetti blockchain falsi, progettati per trarre in inganno anche gli utenti più esperti.

Giorgio Scura, direttore della testata giornalistica Decripto.org, ha commentato la notizia affermando che: “Questa convenzione segna un momento cruciale nella lotta contro le frodi digitali e finanziarie, combinando in modo unico competenze tecniche e legali per offrire un supporto concreto e strutturato alle vittime. Come testata giornalistica specializzata in blockchain, criptovalute e Web3, Decripto.org ha da sempre l’obiettivo di promuovere la trasparenza e denunciare progetti fraudolenti. Grazie a questa collaborazione con il Codacons, le nostre analisi e segnalazioni

troveranno un canale operativo ancora più efficace, trasformandosi in azioni legali e campagne di sensibilizzazione su larga scala. La sinergia tra le nostre capacità tecnologiche e l’esperienza del Codacons nella tutela dei consumatori consentirà non solo di intervenire con maggiore incisività nei casi di frode, ma anche di rafforzare le attività di prevenzione, offrendo strumenti concreti per proteggere i cittadini dai rischi sempre più sofisticati del panorama digitale”.