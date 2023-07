Bocciato ordine del giorno per potenziare il centro per i disturbi alimentari presso l’Ospedale di Pordenone

“In Consiglio Regionale sono rimasto esterrefatto che tutti i Consiglieri di maggioranza Pordenonesi insieme alla maggioranza abbiano votato contro all’ordine del giorno da me presentato per potenziare il centro per i disturbi alimentari già presente presso l’Ospedale di Pordenone, Santa Maria degli Angeli, e il suo consolidamento a centro diurno H24. Poco dopo, a loro volta, hanno presentato e approvato un ordine del

giorno quasi analogo al mio, cosa che ha dubbia legittimità, con la sola differenza che non si specificava dove si sarebbe realizzato tale centro nell’azienda ASFO. Si deve dunque arguire che non vogliano proprio farlo a Pordenone, ma intendano rimettersi alle “logiche” dell’ Assessore Riccardi. Mi chiedo il perché non si voglia proseguire un’esperienza importante che dà già risposte di salute significative a Pordenone?”

Così si è espresso il Consigliere Regionale per la circoscrizione di Pordenone, di Open Sinistra FVG, Furio Honsell.