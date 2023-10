Bombe ecologiche o Fake news? Torna alla ribalta il caso del depuratore di Lignano Sabbiadoro

Tra i tanti argomenti riguardanti ipotesi di violazione ai regolamenti ambientali e di non rispetto dei limiti imposti ai parametri indicatori di controllo che da oltre 30 anni seguiamo come Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G, emerge fragorosamente quello irrisolto della depurazione delle acque di fognatura ed, in particolare per valore indotto economico interessato, il depuratore di Lignano Sabbiadoro che pare rappresentare una vera storica incompiuta. Gli ultimi articoli apparsi sulla stampa italiana ed estera (Usa e Austria) continuano a fare risaltare la sua insufficienza strutturale a depurare i reflui affluenti e la possibilità che i suoi scarichi determinano la presenza a mare ed in laguna di escherichia coli e di salmonella. Siamo stanchi del fatto che nessuno degli enti preposti ( Comune, gestore, Arpa, Regione, Ministero dell’Ambiente, Magistratura) diano ancora una risposta che chiarisca lo stato normativo e di efficienza di questo depuratore e poi anche degli altri da noi attenzionati ( San Daniele del Friuli, Tolmezzo, Udine, Latisana, San Giorgio di Nogaro, Grado, Gorizia, ecc..) .

La gravissima affermazione del segretario della Lega udinese Graziano Bosello, già assessore del Comune di Lignano, in una chat con il già consigliere regionale Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, ““…… NON COMPRENDO PERCHE’ NOE, NAS O CHI ALTRO NON INTERVENGONO; C’E’ UNA CUPOLA CHE COPRE QUESTA SITUAZIONE E GLI ANNI PASSANO, IL CAFC NON FA QUELLO CHE GLI SPETTA .. E LA MERDA GALLEGGIA!” merita approfondimenti e verifiche.

Come Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. abbiamo chiesto più volte, e lo ribadiamo con forza anche adesso, il commissariamento della gestione ed ancora prima un “accertamento tecnico preventivo” per appurare lo stato del depuratore di Lignano e se rispetta le normative europee, nazionali e regionali, e ancora…. se la presenza oltre i limiti ammessi di escherichia coli e di salmonella rilevata nei molluschi sia collegabile ai suoi scarichi.

La salute pubblica non interessa a nessuno ??? L’ambiente tanto decantato, non merita più attenzione concreta ??