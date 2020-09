Brexit: Serracchiani, cantonata di Forza Italia su Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) a Trieste

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La querelle è nata dopo che Forza Italia aveva avanzato la "candidatura" del capoluogo giuliano come nuova sede della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), il tutto nel corso di una conferenza stampa della parlamentare (e coordinatrice Fvg) Sandra Savino e di due consiglieri locali, Giuseppe Nicoli, capogruppo in Consiglio regionale, e Alberto Polacco (capogruppo in consiglio comunale a Trieste). vMotivo della richiesta che la Bers, ora a Londra, dovrebbe essere trasferita dopo la Brexit proprio in Friuli Venezia Giulia, a Trieste appunto e che per questo sarebbero state pronte varie iniziative politiche. Savino era andata oltre la richiesta chiarendo che di questa idea "Forza Italia se ne occupa dal 2016, quando presentai un'interrogazione su questo tema. Il 13 aprile scadeva la possibilità di candidatura per la presidenza della Bers - ha ricordato Savino - per la quale il ministro Gualtieri ha proposto l'ex ministro dell'economia Padoan. Si delinea una "sfida" con la Polonia". La forzista ha ricordato che "soltanto i dipendenti della Bers sono 3 mila". In serata però è giunta la precisazione della Banca londinese: Non c'è alcuna discussione in merito a un ipotetico trasferimento della sede della Bers (EBRD) da Londra. Anzi, a questo proposito, la BERS ha firmato un contratto di locazione per una nuova proprietà a Londra, a Canary Wharf, dove dovrebbe trasferirsi nel 2022. La Bers ha anche sottolineato di non essere una istituzione dell'Unione europea e che i Paesi Ue - come Canada, Giappone, Gran Bretagna, Australia, Cina e India - sono semplici azionisti. Il maggiore azionista sono gli Stati Uniti. Insomma una cantonata epocale sulla quale era ovvio affondasse la lancia l'opposizione: "L'ansia degli effetti speciali e la voglia di far propaganda si sono infrante contro la dura realtà di un organismo internazionale come la Bers, che decisamente non può permettersi voci incontrollate, al punto da smentire formalmente la cantonata di Forza Italia. Purtroppo sparate di questo genere finiscono per accreditare all'estero un'immagine di improvvisazione che l'Italia non si merita. E finiscono, in casa nostra, per suscitare speranze e ambizioni mal riposte". A parlare la deputata Debora Serracchiani (Pd).

"È vero, ha spiegato Serracchiani, che da molti mesi si sta giocando una partita per la presidenza della Bers e che il candidato dell'Italia è Pier Carlo Padoan. Data l'importanza della carica, sul suo nome spero che tutti spenderanno la loro influenza a livello internazionale, a prescindere dai partiti".

Di certo, aggiungiamo noi, la cantonata della Savino non aiuta.