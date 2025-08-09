Burattini senza confini: il 12 agosto arrivano a Udine “I 4elementi: comicità, giocoleria e acrobazie per tutta la famiglia”

Continua a Udine la rassegna estiva Burattini senza confini, che sta portando nei quartieri della città spettacoli dal vivo capaci di coinvolgere spettatori di tutte le età, tra risate, poesia e fantasia.

Lunedì 12 agosto alle ore 18.00 nell’area verde De Rocco in via Derna, sarà la volta della compagnia i4elementi con lo spettacolo A ruota libera, un’esplosione di energia e comicità in grado di travolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Due artisti per quattro personaggi, capaci di trasformare ogni gesto, espressione e oggetto in un momento di divertimento puro. Lo spettacolo si basa su improvvisazioni comiche nate all’istante, con un pubblico coinvolto come mai prima d’ora: protagonista attivo e parte integrante della scena. Le parole sono poche, ma le espressioni – grazie a una mimica sorprendente, quasi da “faccia di gomma” – raccontano molto più di mille battute.

Tra i numeri più spettacolari, bolle di sapone che incantano, una coinvolgente giocoleria con cinque cappelli danzanti a ritmo di musica, e incredibili monocicli alti oltre due metri che sfrecciano in un’arena delimitata dagli spettatori. A chiudere lo show, un finale essenziale e spiazzante che scatena una risata collettiva e un applauso così caloroso da far male alle mani.

Con 19 anni di attività, oltre 1000 repliche all’attivo in 18 Paesi del mondo, 10 spettacoli prodotti, 6 premi vinti, una scuola di circo e un tendone tutto loro, i4elementi sono ormai una garanzia di successo. Ogni loro performance è diversa dalla precedente, grazie alla capacità di reinventarsi e improvvisare sul momento.

La rassegna Burattini senza confini è promossa dal Comune di Udine e proseguirà per tutto il mese di agosto, portando il teatro di figura nei quartieri della città. Il 19 agosto nel cortile di Palazzo Morpurgo andrà in scena Quel diavolo di Arlecchino di Paolo Rech. Il 26 agosto, al parco urbano A. Desio in via Lombardia, Silvia De Bastiani presenterà La cicala e la formica, accompagnata dai burattini di Giogi. La rassegna si concluderà martedì 2 settembre all’area verde M. D’Olivo in viale Afro con lo spettacolo di illusionismo e comicità di Magic Pascal.