Buttrio, apre il Museo del vino del Fvg – domani 10 novembre primo evento

Manca poco all’inaugurazione del Museo della Civiltà̀ del Vino del Friuli Venezia Giulia, ospitato a Buttrio in Villa di Toppo-Florio, un progetto sviluppato nell’ambito di “Sistema Buttrio” recentemente presentato alle attività produttive, commerciali e turistiche del territorio. La cerimonia, in programma sabato 25 novembre alle ore 10.15, sarà anticipata da due eventi: venerdì̀ 10 novembre alle 18 presentazione del libro “Tazzelenghe – Il vino friulano taglia-lingua nato in terra longobarda”, con gli autori Angelo Costacurta, studioso di viticoltura a livello internazionale, e Stefano Cosma, giornalista e scrittore. Modera Enos Costantini, degustazione a cura del Tazzelenghe team. Giovedì̀ 23 novembre alle ore 19.30 le grandi verticali delle Città del vino: “Buttrio terra di grandi rossi, il Merlot” dei viticoltori Conte d’Attimis-Maniago, Croatto Piero, Meroi e Petrucco, con degustazione guidata da Matteo Bellotto (a pagamento – iscrizioni: proloco@buri.it – 0432 673511), evento che si svolgerà in concomitanza con tutte le Città del Vino della regione. Giovedì̀ 30 novembre alle 19 “L’importanza di essere Pignolo”, serata in memoria di Girolamo Dorigo, tra i protagonisti della storia della viticoltura regionale, scrittore della nuova enologia, con degustazione; interverranno il figlio Alessio Dorigo, titolare dell’azienda, Giulio Colomba, giornalista, Stefano Trinco, enologo, Claudio Fabbro, agronomo e storico della viticoltura regionale. Modera Matteo Bellotto, seguirà degustazione. Il 12 dicembre alle ore 17.30, in occasione dei 90 anni della Fiera regionale dei vini, si terrà un convegno e la presentazione del libro “La Ponca”, con l’autore Yves Hérody che sarà̀ tradotto in simultanea, a cura del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Seguirà degustazione.