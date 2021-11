Buttrio, da domani eventi per il 25 novembre – inaugurazione panchine rosse, teatro, letture

Una settimana di eventi di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Con le tue scuse non vivo” è la proposta di incontri, letture, riflessioni del Comune di Buttrio, a partire dal 21 novembre fino a sabato 27. Domenica 21 alle 20.30 in Villa di Toppo Florio, Sala Consiglio, spettacolo teatrale “Se non avessi più te”,di Manuel Buttus, con Manuel Buttus, voce Nicoletta Oscuro, voce e chitarra Matteo Sgobino; la rappresentazione sarà preceduta da un intervento a cura dell’associazione Voce Donne Onlus - centro antiviolenza di Tolmezzo. Giovedì 25 le "Parole gentili" dei bimbi della scuola d'infanzia di Camino (ore 11) e della scuola primaria di Buttrio (alle 15.15), con presentazione dei lavori eseguiti nell’ambito del Laboratorio “Le parole gentili” curato dal Maestro Enzo Valentinuz. Seguirà inaugurazione panchine rosse. Sabato 27 mattina, nell'area antistante al Municipio, inaugurazione della panchina rossa opera vincitrice del Bando 2020. La sera, alle 20.45 in Villa di Toppo Florio, “Con le tue scuse non vivo”, lettura di Fabiano Fantini, musiche eseguite da Arianna Ciommiento, Giulia Freschi, Leonardo Grimaz e Saroja Maria Rossi. Dal 20 al 30 novembre letture a tema, a cura della Biblioteca comunale. Necessario Green Pass, prenotazione obbligatoria: proloco@buri.it- 0432 673511.