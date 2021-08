Buttrio dal 16 agosto ospita la massima competizione europea di Softball “Women’s European Premiere Cup”

E’ stata presentata a Villa Melsi la 43° edizione della Women’s European Premiere Cup. Si tratta della massima competizione europea in ambito di softball tra club; la manifestazione si terrà proprio nella città del vino, presso il diamante di via Cividale, dal 16 al 21 agosto.

Presenti il presidente dei White Sox Buttrio Baseball Maurizio Rizzi, il sindaco di Buttrio Eliano Bassi, il manager della nazionale italiana di softball Federico Pizzolini, Rolando Cretis, arcinoto ex giocatore di baseball con un passato nei White Sox e detentore del record italiano di partite vinte da lanciatore (183). Attualmente è pitching coach della nazionale italiana di baseball U23. A incalzare i protagonisti sono stati gli spunti della giornalista e moderatrice della serata Silvia De Michielis.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente Maurizio Rizzi: “Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco, il vicesindaco Paolo Clemente, l’assessore Luigi Lorusso e il consigliere Giorgio Sincerotto. Ci tengo a ringraziare anche tutti i presenti e in particolare Gianni Marcon, presidente della società di baseball di Castions di Strada”. Infatti, mentre a Buttrio si giocheranno 27 partite in 6 giorni, altre 11 gare si terranno sul diamante di Castions. Rizzi ha poi proseguito elogiando i curriculum degli altri relatori concludendo poi con un ultimo ringraziamento alle società di baseball, agli sponsor e alle associazioni di volontariato di Buttrio.

Federico Pizzolini, fresco di rientro dalle olimpiadi di Tokyo e campione d’Europa in carica con la nazionale italiana, ha poi dato la giusta ottica internazionale all’evento. “Le Olimpiadi sono state un’esperienza indimenticabile, si vive lo sport al massimo livello. Ho trovato una città di sportivi, ora sono ansioso di vedere l’ennesima Premiere Cup. Sarà una sorpresa per tutti voi: la Coppa dei Campioni è di altissimo livello, attirerà appassionati da tutta l’Europa e ci saranno le giocatrici più forti del continente”.

Rolando Cretis ha fornito in seguito un punto di vista più tecnico sulla disciplina: “Il softball è più divertente del baseball. È più rapido, ci sono meno momenti di stasi e le partite sono più brevi e con maggiore intensità. Mi auguro che sia una kermesse positiva perché Buttrio lo merita. Qui c’è un bell’ambiente, ci sono tutti i presupposti perché la coppa venga fatta nel miglior modo possibile. Io purtroppo non sarò presente perché impegnato col raduno della nazionale U23”.

Infine spazio alle considerazioni del sindaco Eliano Bassi: “Ringrazio il presidente Rizzi e tutto il gruppo del baseball cittadino. Il loro è un ruolo non solo sportivo ma anche sociale. In Italia il baseball viene citato tra gli sport minori, in questa regione non è così, come non lo è nel resto d’Europa. Questa è una manifestazione che spero torni a Buttrio in futuro. Si tratta di una vetrina per la cittadina e per tutta la zona circostante. Anche le nazionali giovanili sono state spesso qua, noi dobbiamo rendere piacevole il soggiorno. Questa amministrazione appoggerà sempre la società dei White Sox, spero che anche i privati lo facciano. Infine, fa piacere sapere che vi sono collaborazioni con altre zone della regione come Castions di Strada”.

Chiusura finale con la precisazione che l’evento sarà aperto al pubblico secondo le norme vigenti.Capienza degli spalti al 50%, accesso consentito con Greenpass o tampone negativo.