Buttrio: “Maman canaje”. Canti, teatro d’oggetti e musica dal vivo – per bambini dai 3 anni

“Maman canaje”, canti, teatro d'oggetti e musica dal vivo - per bambini dai 3 anni in su al Parco di Villa di Toppo-Florio Lunedì 24 agosto alle ore 17. Il teatro per bambini prosegue nel Parco di Villa di Toppo-Florio il 24 agosto, sempre alle 17, in scena "Maman canaje" dei tarcentini Teatro al Quadrato. ingresso gratuito (da via Sottomonte) a numero limitato. Solo su prenotazione, entro le ore 12 della giornata dell'evento, presso Ufficio IAT di Manzano (tel. 0432 1799010, dal lunedì al venerdì ore 9-12).

L’iniziativa è a cura dei comuni di Noi Cultura e Turismo, ad affiancare le sette amministrazioni comunali di Noi Cultura e Turismo (Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone) nella creazione di un cartellone teatrale estivo dedicato ai più piccoli c’è, per la prima volta, il Circuito ERT.