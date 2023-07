Buttrio, nuovo progetto fognature presentato dal Poiana alla popolazione

Lo staff di ingegneri della società Poiana ha concluso l’iter progettuale delle fognature del comune di Buttrio, un progetto richiesto da tempo dall’amministrazione comunale in quanto, in occasione di intense precipitazioni, in alcuni punti del territorio si determinano criticità sulla rete. Il sistema fognario del comune, realizzato tra gli anni 80 e 90 mediante l’attuazione di più lotti di lavori (circa una ventina), si estende sul territorio comunale per circa 41,50 Km. Gli interventi previsti in progetto, da realizzare secondo specifiche priorità, regolarizzeranno il deflusso delle acque potenziando la rete mediante la sostituzione di condotte, l’adeguamento degli sfioratori di piena lungo il Rio Rivolo, la realizzazione di nuove tratte fognarie anche per le future zone di urbanizzazione.

Il progetto è stato presentato alla cittadinanza dalla società Poiana, in particolare dal direttore Alessandro Patriarca e dall’ing. Loredana Braidotti, che ne ha coordinato anche la stesura. Invitato tutto il consiglio comunale, hanno partecipato la giunta e quasi tutti i consiglieri di maggioranza. Presenti all’incontro il presidente del Poiana, Attilio Vuga, e CAFC SPA, rappresentata dal dirigente del settore Alessandro Florit, dato che da fine giugno è stato avviato il processo di integrazione tra le due società CAFC e Poiana.

“Vista la complessità della rete esistente, realizzata in più fasi e con l’intervento di più imprese e diversi progettisti, era necessaria una ricostruzione sistematica e precisa dello stato di fatto – spiega l’assessore ai LLPP di Buttrio Luigi Lorusso -. Mancava un quadro d’insieme di tutta la rete, che non poteva essere desunto soltanto dai documenti presenti negli archivi, ma doveva basarsi sul rilievo dei particolari della rete, sulla misura di tubazioni e chiusini, ecc., nonché sulle informazioni desunte attraverso le video-ispezioni. La struttura del Poiana con i suoi ingegneri ha infatti condotto con precisione e capillarità la campagna di rilievi topografici, rilevando oltre 1000 pozzetti di cui circa 150 occultati sotto strato di asfalto o terreno, ed effettuando 137 video-ispezioni per l’accertamento corretto dello stato di consistenza della rete. Si è inoltre confrontata con cittadini ed imprese del territorio per approfondire il funzionamento della rete in situazioni di forti precipitazioni. Un lavoro articolato, lungo e complesso che ha restituito un livello di conoscenza del sistema fognario molto preciso e di elevata qualità”.

Lo stato di funzionamento del sistema fognario del comune è comunque abbastanza buono in quasi tutte le situazioni e in tutti i punti del territorio, “soltanto in occasione di intense precipitazioni in alcune zone del territorio la rete presenta criticità, dovute al fatto che la nostra rete fognaria è stata completata moltissimi anni fa – precisa Lorusso -. Il meticoloso rilievo eseguito ha consentito agli ingegneri progettisti del Poiana di eseguire una corretta modellazione della rete al fine di valutarne la capacità di far defluire le acque verso i corpi idrici finali, in primis il rio Rivolo, anche al variare degli input pluviometrici”.

Tale modellazione ha permesso di determinare le soluzioni progettuali meno onerose per eliminare le criticità di rete con le relative priorità di intervento. Altro tassello di rilevante importanza del progetto è l’aver considerato anche lo studio relativo alle piene del rio Rivolo e la sua regimazione attraverso il bacino di laminazione, al fine di poter controllare adeguatamente gli organi di regolazione del bacino affinché il deflusso delle acque fognarie avvenga con continuità anche in occasione di precipitazioni particolarmente intense.

“Il progetto rappresenta uno strumento importante di pianificazione e di programmazione degli interventi e risulta allineato con le previsioni del Piano Regolatore vigente. Siamo molto soddisfatti – chiude Lorusso – della qualità del progetto ed abbiamo apprezzato moltissimo la precisione e l’accuratezza del lavoro svolto, la professionalità degli ingegneri che lo hanno eseguito e la capacità della società nel suo insieme di saper programmare e gestire questi complessi ed articolati progetti”.

Progetto generale della rete fognaria di Buttrio

1014 pozzetti rilevati in totale;

14% dei pozzetti (143) riportati in luce perché occulti. Alcuni di questi pozzetti si trovano su aree agricole private: per questi si è optato a portarli in luce solo per il rilievo monografico e topografico, dopodiché sono stati ricoperti;

137 video-ispezioni effettuate;

Nella redazione del progetto è stato coinvolto tutto lo staff tecnico di Acquedotto Poiana;

La squadra operativa che si occupa delle reti fognarie ha impiegato mesi per redigere le monografie dei 1014 pozzetti e quindi riportare su carta la rete fognaria completa;

A seguito di questo è stato effettuato il rilievo plano altimetrico completo della rete;

Anche la campagna in sito per l’individuazione dei bacini scolanti, con rete alla mano, è stata lunga e impegnativa;

Una volta ottenuti anche tutti i dati dei bacini si è passati alla redazione del modello idraulico completo della rete fognaria. Al fine della calibrazione del modello sono stati inseriti 3 misuratori di portata in corrispondenza di altrettanti scaricatori di piena. Sono stati necessari alcuni mesi di attesa per poter utilizzare un numero sufficiente di eventi meteorici importanti tali da ottenere la miglior calibratura del modello.

Note le criticità si è passati quindi alla redazione dello stato di progetto, individuando quindi le condotte da potenziare e quelle di nuova realizzazione (sulla base del PRGC).

Numeri:

tratte ESISTENTI da potenziare: 4749 m;

tratte IN PROGETTO per acque di tipo misto: 700 m;

tratte IN PROGETTO per sole acque nere: 2023 m;

tratte IN PROGETTO per acque meteoriche/di piena fognaria: 3085 m;

tratte IN PROGETTO per mandate in pressione di nuovi sollevamenti: 333 m.

Tutti i risultati ottenuti derivano dal modello del sistema completo Rete fognaria di progetto – Rio Rivolo – Bacino di laminazione.