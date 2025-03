Buttrio (Ud), al via i lavori di manutenzione del Bocciodromo

Sono iniziati nei giorni scorsi gli attesi lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del bocciodromo comunale di Buttrio, intitolato agli “Atleti Azzurri e Olimpici d’Italia”. L’intervento, dal costo complessivo di 175.000 euro finanziato interamente da un contributo regionale , è stato aggiudicato alla ditta Gerometta Srl di Spilimbergo. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di aprile.

Inaugurata nel 2009 con quattro campi coperti , la struttura ha permesso alla Bocciofila Buttrio di ottenere importanti risultati a livello nazionale e internazionale . Nel 2019 è stata ampliata con l’aggiunta di sei campi all’aperto, che ha reso possibile l’organizzazione di tornei e competizioni di alto livello. A distanza di anni, si è oggi reso necessario un intervento di adeguamento dell’impianto coperto per rispettare le nuove normative, in particolare quelle relative alla sicurezza antincendio , e per garantire la piena funzionalità della struttura. I lavori prevedono la sostituzione di alcuni travi in legno ammalorate, la modifica delle recinzioni del campo da gioco, la separazione delle aree destinate al pubblico da quelle riservate agli atleti, la sostituzione dei tamponamenti laterali, il miglioramento dell’impianto di illuminazione , il potenziamento delle luci di sicurezza.

“L’intervento è fondamentale per consentire alla Bocciofila Buttrio di proseguire la propria attività sportiva, che coinvolge atleti di tutte le età con un’attenzione particolare al mondo della disabilità – spiega il vicesindaco Tiziano Venturini -. Il bocciodromo, infatti, rappresenta non solo un importante centro per lo sport, ma è anche un luogo di incontro e aggregazione per persone di tutte le generazioni, che qui trovano modo di socializzare in un ambiente accogliente e familiare”.