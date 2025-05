“Caffè Letterari”, Ungaretti il poeta innamorato. Al via la terza edizione della rassegna prodotta dall’Associazione Opera Viva

Al via la terza edizione della rassegna “ Caffè Letterari ”, prodotta dall’Associazione Opera Viva – ideazione e direzione artistica di Lorena Matic – con un format che mette in luce figure della letteratura e della cultura che coincidono con la storia del Friuli Venezia Giulia.

Quest’anno dedicato a “ Ungaretti il Poeta innamorato ”, capace di imprimere un segno indelebile con i suoi versi scritti durante il periodo della Grande Guerra sul Carso, “Caffè Letterari” si apre a Gorizia, martedì 6 maggio, alle ore 11.30 , al Palazzo Werdemnberg (sede della Biblioteca Statale Isontina) con una conferenza dal titolo “Eredità culturale” , a cura del dott. Luca Caburlotto , Direttore della Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia e della Biblioteca Statale Isontina. Un affondo storico inedito sulla celebrazione del Milite Ignoto a Gorizia attraverso un’esamina degli articoli di giornale del periodo tra ottobre/novembre 1921 a Gorizia, con punti di vista di testate con diversi profili e tendenze.

“Mantenendo il consueto format e la partecipazione attiva dei giovani, con lo scopo di far conoscere autori e opere alle nuove generazioni” – sottolinea il direttore artistico di “Caffè Letterari”, Lorena Matic – “il progetto propone una riflessione sulla poetica di Ungaretti, poeta innamorato come innamorata è l’età dell’adolescenza, nel pieno della fragilità dell’individuo, come lo era Ungaretti al fronte . studio alla scrittura, dal disegno all’animazione, dall’interpretazione attoriale alla realizzazione delle musiche, e – sviluppato con ampia partecipazione di studenti e giovani professionisti – reinterpreta il pensiero del poeta e lo riversa nel contemporaneo, creando una connessione tra la storia e il presente ”.

Secondo appuntamento in programma, giovedì 15 maggio 2025, ore 17.30, al Museo del Villaggio del Pescatore (Duino Aurisina) con “Echi di Storia” , uno spettacolo itinerante tra le postazioni museali con l’attore Gualtiero Giorgini : plastici, cimeli, reperti, documenti e memorie della Grande Guerra partecipano vita per voce dell’attore e immergono lo spettatore in una innovativa “visita guidata” interattiva e recitata.

La conclusione del progetto si terrà a Trieste, al Teatro Miela, giovedì 22 maggio 2025 ore 11.30 , con lo spettacolo “I segreti degli Stati d’Animo” , un’inedita lettura della poetica di Ungaretti messa in relazione con l’età dell’adolescenza. Le tre poesie – I fiumi, Soldati e Mattina – sono il filo rosso nelle riprese sui sentieri della Grande Guerra e nelle azioni dei giovani attori, intervallate da animazioni video, frutto delle illustrazioni realizzate dagli studenti dell’ITS Deledda Fabiani. Uno spettacolo che prevede la proiezione del filmato e l’azione sul palcoscenico dell’attore Gualtiero Giorgini che evidenzia, tra storia e contemporaneità, l’attualità della poetica di Ungaretti.

Il progetto, prodotto da Opera Viva Associazione culturale, ideato e diretto da Lorena Matic, si realizza grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo della Fondazione CRTrieste e la collaborazione della Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, della Biblioteca Statale Isontina del Conservatorio di Musica G. Tartini Trieste, di Bonawentura Soc.Cooperativa, del Gruppo Speleologico Flondar e la partecipazione del ITS Deledda Fabiani Trieste.