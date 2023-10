Camera di Commercio: al via il bando regionale per la riduzione della plastica

Al via oggi e fino al 23 ottobre il bando di contributi regionali rivolto alle micro-imprese della ristorazione aventi per aiutarle a ridurre l’utilizzo della plastica. Le domande vanno presentate alla Camera di Commercio Pn-Ud per le imprese del comparto che operano sui territori di Udine e Pordenone. I contributi possono servire ad abbattere i costi per l’acquisto di materiali come cannucce, agitatori di bevande, piatti, posate, sacchetti, contenitori per il cibo d’asporto purché siano riutilizzabili o in materiali certificati ecocompatibili, come a esempio in plastica biodegradabile o altro materiale biodegradabile e compostabile; l’acquisto e l’installazione di erogatori di acqua o di altre bevande e dei soli imballaggi in vetro e in lattina per acqua minerale e altre bevande.

Il contributo è concesso per un importo pari al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l’importo massimo di mille euro per sede operativa dell’impresa interessata all’iniziativa. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto.

La domanda, in regola con la normativa in materia d’imposta di bollo, va presentata unicamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) dell’ impresa richiedente alla Pec della Cciaa territorialem cioè, per le imprese con sede destinataria dell’iniziativa nel territorio di Udine a contributi.ud@pec.pnud.camcom.it, mentre per quelle di Pordenone a contributi.pn@pec.pnud.camcom.it.

Tutte le info, il bando e la modulistica sono disponibili nella sezione Contributi sul sito della Cciaa www.pnud.camcom.it e su quello della Regione.