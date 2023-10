Camera di Commercio: Giovedì in Sala Valduga approfondimento per le imprese sulle Comunità energetiche

Giovedì 19 ottobre, alle 14.30, la Camera di commercio di Pordenone-Udine organizza nella Sala Valduga (sede di Udine) un approfondimento per le imprese sulla transizione energetica e in particolare sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). L’incontro è organizzato in collaborazione con Dintec, agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di commercio e dell’Enea, punto di riferimento nel settore dell’innovazione e della sostenibilità. Al termine dell’evento, a partire dalle ore 16, è prevista una sessione individuale con un esperto energy manager, previo appuntamento: le imprese avranno l’occasione di porre all’esperto tutte le loro domande e acquisire una maggiore conoscenza sul tema. L’esperto è disponibile in presenza al termine del convegno oppure online nei giorni successivi. Il programma del pomeriggio prevede, dopo i saluti introduttivi del Segretario generale della Cciaa Maria Lucia Pilutti, l’intervento di Antonio Romeo di Dintec (in collegamento), su caratteristiche, implicazioni ed opportunità per le imprese della transizione energetica. Di “Comunità energetiche, caratteristiche e funzionamento, dalla simulazione tecnica a possibili interventi e casi di studio per migliorare l’efficienza energetica in ottica di ottimizzazione dei consumi” parleranno poi Alessandro Vezzil e Daniele Florean, Consulenti di Dintec ed esperti di Generazione distribuita e Comunità Energetiche Rinnovabili (Soin&Co.) Degli strumenti Enea a supporto delle Cer riferirà infine Matteo Caldera, esperto Enea (in collegamento).

Per partecipare all’incontro è sufficiente registrarsi tramite il sito camerale www.pnud.camcom.it. Per prendere appuntamento con l’esperto, nel compilare il modulo di iscrizione, basta esprimere anche il proprio interesse per l’incontro one to one. Il progetto è realizzato tramite il Punto Impresa Digitale, che supporta le imprese nel processo di doppia transizione digitale ed ecologica.