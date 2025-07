Camminate, racconti e sapori d’alta quota: Secondo appuntamento di gustoCarnia fa tappa a Forni Avoltri

Per chi vuole camminare nella natura, ascoltare storie e gustare i sapori della montagna più autentica, domenica 20 luglio, gustoCarnia torna con il suo secondo appuntamento e promette di condurre i partecipanti nel cuore delle Alpi Carniche, a Forni Avoltri, per un’esperienza unica.

LA PASSEGGIATA – Si partirà alle 9.30 dal parcheggio della Forra del Rio Bordaglia, per una passeggiata guidata da Riccardo del Fabbro, guida alpina dalla conoscenza profonda e autentica di quei luoghi. Il sentiero che si percorrerà – in parte coincidente con “Lo Spirito del Bosco” – sarà adatto a tutti, bambini compresi, e regalerà scorci ombreggiati, suoni d’acqua, leggende locali e sorprese inaspettate. Riccardo non si limiterà a guidare: accompagnerà con il cuore della montagna, in un percorso accessibile a tutti, tra la freschezza dei boschi, lo scorrere dei ruscelli ei racconti sul territorio, sugli animali che lo abitano e sull’origine del nome Forni Avoltri .

L’APERITIVO IN LATTERIA – Terminata la camminata, i partecipanti si fermeranno in una piccola latteria locale per un aperitivo a base di formaggi di capra con vista sulle montagne e il tempo, finalmente, smetterà di correre come fa nel quotidiano.

IL PRANZO – A chiudere la giornata ci penserà Tiziana Romanin, cuoca dell’albergo ristorante Al Sole (via Belluno 14, Forni Avoltri): preparerà un pranzo “panoramico” che farà incontrare la tradizione carnica con un tocco personale e contemporaneo, utilizzando solo ingredienti del territorio.

Sarà un’esperienza da vivere con scarpe comode, zaino leggero e tanta voglia di lasciarsi sorprendere dalla bellezza della Carnia e dai sapori della sua cucina. Il costo sarà di 40 euro per gli adulti, 20 euro per i bambini, con pranzo a scelta. Le prenotazioni saranno da effettuarsi attraverso il sito web gustocarnia.it o telefonando al numero dell’Albergo, allo 0433.72012.

IL PROSSIMO EVENTO – GustoCarnia darà poi appuntamento a fine agosto con un grande evento serale che sarà ospitato da Tolmezzo, in piazza XX Settembre, cuore del centro cittadino.