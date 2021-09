Campagna elettorale: Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, giovedì sarà presente in Friuli Venezia Giulia

Il prossimo 23 settembre Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, sarà presente in Friuli Venezia Giulia per incontrare le parti sociali, manifestare il proprio sostegno ai militanti di Sinistra Italiana impegnati nella raccolta firme per la Next Generation Tax e dare il proprio appoggio alle liste sostenute da Sinistra Italiana alle prossime elezioni amministrative di ottobre: Adesso Trieste per Riccardo Laterza sindaco a Trieste e Il Bene Comune per Gianni Zanolin a Pordenone.

Fratoianni, impegnato in queste settimane in un viaggio in tutta Italia, anche in Friuli Venezia Giulia avrà un calendario fitto di incontri sul territorio e segnato dall’imminente confronto elettorale amministrativo, ma anche dall’attenzione verso i temi che maggiormente caratterizzano Sinistra Italiana, unica forza di opposizione parlamentare da sinistra al Governo Draghi: tassazione dei grandi patrimoni a vantaggio della ripresa dell’economia e delle fasce sociali più deboli ed attenzione alle politiche ecologiche in un mondo sempre più caratterizzato della crisi climatica.

Per Sebastiano Badin, Segretario di Sinistra Italiana FVG: “La visita di Fratoianni nella nostra Regione vuole dare un segnale ai compagni ed alle compagne che in questi mesi si sono spesi per la Next Generation Tax rendendo la nostra regione una delle più attive e prolifiche a livello nazionale e nel contempo mettere in evidenza il contributo del nostro partito alle prossime elezioni amministrative. Riteniamo che, se da un lato la contingenza della pandemia ha monopolizzato il dibattito pubblico e politico di questi mesi, ci siano temi non più rinviabili e legati alle crisi sociale e climatica che si sono abbattute sul nostro Paese e su tutta Europa. A fronte dell’insorgere di sempre maggiori diseguaglianze, il contributo di Sinistra Italiana, anche nel dibattito politico locale, non può che indicare la strada verso una società e delle comunità più giuste e solidali.”

Fratoianni dedicherà l’intera mattina a Pordenone, dove parteciperà dalle 10:30 al banchetto della lista Il Bene Comune in Piazzetta Cavour. Sarà anche l’occasione per raccogliere le firme per la Next Generation Tax, la proposta di legge volta ad abbassare le tasse al ceto medio alzandola invece sui grandi patrimoni.

Fratoianni incontrerà quindi l’associazionismo locale ed alcuni rappresentanti delle comunità straniere che vivono, lavorano e contribuiscono alla crescita del capoluogo del Friuli occidentale.

Nel primo pomeriggio, dopo aver incontrato il candidato Sindaco Gianni Zanolin ed i candidati della lista Il Bene Comune, Fratoianni deporrà a Torre un simbolico omaggio floreale in memoria delle barricate di Torre, delle quali ricorre il centenario. Sempre alla Casa del Popolo il deputato di Sinistra Italiana incontrerà, assieme ai rappresentanti de Il Bene Comune, incontro coi rappresentanti del mondo del lavoro e della cooperazione.

Fratoianni volgerà quindi verso Trieste, dove, insieme ai rappresentanti di Adesso Trieste ed al candidato Sindaco Riccardo Laterza, incontrerà dapprima i lavoratori e le sigle sindacali della Flex (alle ore 17) per poi spostarsi in Piazza San Giacomo ad un banchetto di incontro con i cittadini.

La serata si concluderà con un dialogo pubblico con Riccardo Laterza alle 21 sui temi del lavoro presso il Posto delle Fragole, luogo scelto non a caso, ma dimostrando particolare attenzione alla tradizione della psichiatria triestina recentemente messa sotto attacco dalle scelte della giunta Regionale.