Campagna referendum, il programma della visita di Landini in regione

Questo il programma del tour di Landini in regione ( Pordenone e Udine ) nella giornata di oggi

ORE 10, ELECTROLUX ITALIA PORCIA (SALA SOTTOMENSA)

L’assemblea si terrà all’interno dello stabilimento e sarà riservata ai lavoratori: l’accesso alla stampa non sarà consentito .

ORE 11.30. CITTADELLA DELLA SALUTE, PORDENONE

L’assemblea si terrà per i lavoratori, ma all’aperto e in un luogo accessibile al pubblico e alla stampa (Cittadella della Salute, comprensorio ospedaliero di via Montereale ). L’arrivo di Landini è previsto per le 11.30 (per sicurezza consigliare di arrivare con una decina di minuti d’anticipo).

ORE 15.00. TEATRO SAN GIORGIO, UDINE (BORGO GRAZZANO)

Anche quest’assemblea è pubblica, compatibilmente con la capienza della sala (in teatro folta rappresentanza di studenti e lavoratori dell’Università).