Camst group: 7,8 milioni di pasti l’anno in Friuli-Venezia Giulia

È partito da Pradamano, in provincia di Udine, il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group. Ai soci sono state anche presentate le iniziative per gli 80 anni della nascita di Camst, che vedranno un momento clou in occasione dell’assemblea generale dei delegati che si terrà a Bologna.

In Friuli-Venezia Giulia, Camst group ha una presenza radicata da oltre trent’anni, con una dimensione occupazionale ed economica rilevante, operando prevalentemente nella ristorazione commerciale, aziendale, scolastica e sanitaria. Complessivamente, il gruppo nel 2024 ha servito in regione 7,8 milioni di pasti, e gestisce la ristorazione scolastica nei comuni di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Nell’area della ristorazione socio-sanitaria e ospedaliera, Camst group gestisce il servizio per le principali Aziende Sanitarie regionali, offrendo soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze alimentari dei pazienti.

“Le assemblee territoriali sono un momento centrale per la nostra cooperativa, un’occasione di socialità e confronto con le persone che direttamente contribuiscono al successo della nostra attività. In particolare il Friuli-Venezia Giulia, dove siamo presenti dal 1992 – ha dichiarato Francesco Malaguti, presidente di Camst group – è sempre più rilevante e l’ascolto dei soci ci fornisce stimoli al miglioramento continuo e ad avere sempre grande attenzione ai bisogni del territorio. Questa assemblea ha un valore aggiunto perché è stato l’avvio del percorso di celebrazione del nostro ottantesimo anniversario sui territori, assieme alle persone che questa storia l’hanno fatta”.

Il fatturato realizzato nella regione è di 47,5 milioni di euro con 981 dipendenti e 776 soci. Camst group dispone nel territorio di quattro cucine centralizzate e fornisce i propri servizi a circa 200 clienti operando in tutte le province della regione, Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Oltre alla ristorazione scolastica, sociosanitaria e aziendale, Camst è presente a Trieste e Udine anche con le proprie insegne commerciali.

Camst group è una Società Cooperativa Benefit fondata a Bologna nel 1945. Nel 2025 celebra il suo 80° anniversario. L’azienda è tra le principali realtà in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre anche servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica, NOI e Dal 1945 Gustavo Italiano, oltre al banqueting con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni, Camst group ha ampliato la sua offerta includendo anche il facility management, offrendo una vasta gamma di servizi sia ai clienti pubblici che privati. La sua vocazione sostenibile non solo riflette il desiderio di garantire scelte alimentari di qualità, ma anche di prendersi cura delle persone e dell’ambiente. Con oltre 11.000 dipendenti, Camst group ha raggiunto un fatturato aggregato di 887 milioni di euro e prodotto annualmente 85 milioni di pasti, secondo il bilancio del 2023.